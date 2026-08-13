Mafia: The Old Country : Heure de sortie du DLC Homme d'honneur en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Homme d'honneur de Mafia: The Old Country en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, l'excellent Mafia: The Old Country va recevoir son premier DLC ce 14 août, nommée Homme d'honneur. Ce nouveau contenu additionnel, qui proposera plusieurs heures de jeu supplémentaires, invitera les joueurs et les joueuses à découvrir deux nouveaux chapitres, lesquels se concentrent sur les premiers pas d'Enzo Favara. Ce dernier fera en outre la connaissance d'une figure bien connue des amateurs de la licence : Ennio Salieri.

Si vous faites partie de celles et ceux qui attendant impatiemment la sortie de ce DLC, voici son heure de sortie, que ce soit sur PC, PS5 ou Xbox Series, en France.

Heure de sortie du DLC Homme d'honneur de Mafia: The Old Country en France

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons à présent l'heure de lancement du DLC Homme d'honneur de Mafia: The Old Country.

Ainsi, l'heure de sortie du DLC est fixée à 19h (heure française), le 14 août 2026. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PC, PS5 et Xbox. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne, bien qu'il faille attendre la fin de la journée.

Comme dit précédemment, le DLC Homme d'honneur offre deux nouveaux chapitre qui s'intègrent à l'histoire de The Old Country. L'attrait principal est de faire connaissance avec le très jeune Ennio Salieri, toujours dan l'ambiance du jeu principal, qui se déroule en Sicile. De nouvelles missions exclusives en mode Circulation libre seront également de la partie.

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Rendez-vous le 14 août à 19 heures, pour découvrir cette nouvelle histoire et se replonger dans l'excellent Mafia: The Old Country. En attendant, vous pouvez consulter notre test. Si vous ne l'avez pas encore acheté, vous pouvez l'obtenir tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :