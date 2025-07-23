Mafia: The Old Country montre son gameplay et nous fait saliver

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 juillet 2025 à 17h40
À quelques jours de la sortie du très attendu Mafia: The Old Country, Hangar 13 partage une belle vidéo avec des séquences de gameplay, montrant quelques aspects de son jeu.
Mafia: The Old Country montre son gameplay et nous fait saliver
La saga Mafia est très appréciée de la communauté, en dépit d'un troisième opus bien en deçà de la qualité des deux premiers épisodes. Hangar 13 l'a bien noté et c'est, en partie, pour cela qu'une partie de la communication lors de l'annonce a été faite par rapport à un retour aux sources. Pas seulement en choisissant l'Italie comme terre d'accueil, mais aussi en optant pour un gameplay plus proche des deux premiers opus.

Un gameplay pour faire monter la température

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Durant un peu moins de deux minutes, nous apercevons des cinématiques et des séquences de gameplay de Mafia: The Old Country, passant en revue les possibilités. L'infiltration, pour être le plus discret possible, sera toujours de la partie, comme des combats au corps-à-corps qui seront un peu plus poussés, avec l'utilisation des couteaux, ou encore des courses poursuites spectaculaires, à pied, sur les toits ou à dos de cheval.

Miniature vidéo

Les armes à feu seront aussi de la partie, notamment les pistolets et fusils à pompe, comme nous l'avons déjà vu. Toutefois, à l'instar de Mafia 3, le joueur sera doté de « capacités » spéciales, pour notamment mieux voir les ennemis pour les infiltrations. 

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Un monde fidèlement retranscrit

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Les développeurs ont aussi insisté sur le fait de retranscrire la Sicile de l'époque, en se rendant sur place et en étudiant l'histoire de la Sicile. Nous pouvons avoir un aperçu de plusieurs lieux dans la vidéo, idéal aussi pour rappeler que ce Mafia: The Old Country ne sera pas un réel monde ouvert. Si le joueur devrait être libre, il ne sera guidé que par l'histoire et n'aura pas à valider diverses quêtes annexes, ce qui est parfois redondant.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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