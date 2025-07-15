Certains joueurs et joueuses se demandent si Mafia: The Old Country possède un monde ouvert ou non. Nous vous partageons la réponse.

Mafia: The Old Country propose-t-il un monde ouvert ?

L'absence de monde ouvert expliquée

Non, Mafia: The Old Country n'est pas un jeu à monde ouvert. L'histoire d'Enzo se déroule de manière structurée et cinématique, plutôt que de choisir des ordres de mission sur une carte de type bac à sable. Si vous êtes un fan de longue date de la franchise, Mafia: The Old Country est structuré de la même manière que Mafia et Mafia II, ce qui signifie qu'il y aura toujours des moments où les joueurs pourront profiter tranquillement des paysages et des sons de la Sicile au début des années 1900, et peut-être même découvrir quelques objets à collectionner en cours de route.

Pour ce titre, nous nous sommes beaucoup inspirés de la structure de Mafia: Definitive Edition et de Mafia II, en particulier de la façon dont leur narration linéaire et ciblée a trouvé un écho auprès des joueurs. Notre objectif avec Mafia: The Old Country est d'offrir le même type d'expérience narrative que Mafia, tout en introduisant une toute nouvelle histoire et un nouveau décor. Avec Mafia: The Old Country, nous voulons que vous ayez l'impression de jouer à un film classique sur la mafia.

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Au début du mois d'août 2025, les joueurs et les joueuses pourront découvrir les aventures d'Enzo Favara narrées dans, qui se place en tant que préquelle par rapport à la trilogie originale. De nombreux joueurs et joueuses se posent des questions plus ou moins évidentes à son propos. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse est négative :. Ce nouvel opus est, ainsi, considéré comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne avec une construction assez linéaire et mettant, de ce fait, l'accent sur la narration.Par le passé, les développeurs de chez Hangar 13 ont expliqué pourquoi, contrairement à la dernière entrée dans la franchise, Mafia 3.En effet, sur le site officiel de la franchise, le studio de développement Hangar 13 précise pourquoi ils ont décidé de ne pas proposer de, tout en apportant de plus amples informations à ce sujet :En outre, au cours de la table ronde des développeurs à la PAX East, le président de Hangar 13, Nick Baynes, s'est exprimé au sujet de l'absence deRappelons, en guise de conclusion, quesort le 8 août 2025 sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez l'obtenir à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :