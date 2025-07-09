Mafia: The Old Country : Différentes éditions, précommande et prix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2025 à 15h15
Retrouvez le détail des différentes éditions de Mafia: The Old Country, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Mafia: The Old Country : Différentes éditions, précommande et prix
Le prochain opus de la franchise Mafia, soit Mafia: The Old Country, doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer au début du mois d'août 2025. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la licence, comptent se plonger dans les aventures d'Enzo Favara.

D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, notamment par rapport au contenu et au « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer à ce sujet et vous aider à faire votre choix, nous passons en revue les différentes éditions de Mafia: The Old Country, tout en vous apportant des précisions sur leur prix et les bonus de précommande prévus.

Différentes éditions de Mafia: The Old Country

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Avantages Standard Deluxe
Mafia: The Old Country, jeu de base Oui Oui
Pack Soldato (bonus de précommande) Oui Oui
Pack Padrino Non Oui
Pack Gatto Nero Non Oui
Artbook numérique et bande-son Non Oui

Pour ce qui est des différents packs contenus dans l'édition Deluxe de Mafia: The Old Country, voici les détails
  • Pack Padrino :
    • Un fusil « Lupara Speciale »
    • Un pistolet « Vendetti Speciale »
    • Une amulette « Immortale »
    • Une tenue « Padrino »
    • Un couteau « Stiletto Speciale »
    • Une limousine « Eckhart Speciale »
    • Un cheval et accessoires « Cosimo »
  • Pack Gatto Nero : 
    • Un pistolet « Bodeo Nero »
    • Une breloque « Immortale »
    • Une tenue « Gatto Nero »
    • Une voiture de course « Carozella Nero »
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Bonus de précommande

En ce qui concerne les bonus de précommande de Mafia: The Old Country, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté le jeu avant sa sortie officielle obtiendront le Pack Soldato, qui comprend les éléments suivants :
  • Une tenue « Soldato »
  • Un couteau « Scannaturi Speciale »
  • Un cheval et accessoires « Tesoro »
  • Une breloque « Lupara »

Prix des différentes éditions de Mafia: The Old Country

Le prix de vente des éditions de Mafia: The Old Country ne varie pas en fonction des plateformes de jeu. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les tarifs suivants : 
  • Édition Standard
    • PC → 49,99 €
    • PlayStation et Xbox → 49,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 59,99 €
    • PlayStation et Xbox → 59,99 €
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Où précommander Mafia: The Old Country ?

Mafia: The Old Country peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming vous propose Mafia: The Old Country sur PC avec une petite réduction : 
  • PC
    • Édition Standard → 35,5 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 34,69 € au lieu de 60 €, soit 42 % de réduction.
Miniature vidéo

La sortie de Mafia: The Old Country est programmée pour le 8 août 2025. Date à laquelle le titre d'Hangar 13 et de 2K se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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