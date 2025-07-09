Mafia: The Old Country : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Mafia: The Old Country, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.

Différentes éditions de Mafia: The Old Country

Avantages Standard Deluxe Mafia: The Old Country, jeu de base Oui Oui Pack Soldato (bonus de précommande) Oui Oui Pack Padrino Non Oui Pack Gatto Nero Non Oui Artbook numérique et bande-son Non Oui

Pack Padrino : Un fusil « Lupara Speciale » Un pistolet « Vendetti Speciale » Une amulette « Immortale » Une tenue « Padrino » Un couteau « Stiletto Speciale » Une limousine « Eckhart Speciale » Un cheval et accessoires « Cosimo »

Pack Gatto Nero : Un pistolet « Bodeo Nero » Une breloque « Immortale » Une tenue « Gatto Nero » Une voiture de course « Carozella Nero »



Bonus de précommande

Une tenue « Soldato »

Un couteau « Scannaturi Speciale »

Un cheval et accessoires « Tesoro »

Une breloque « Lupara »

Prix des différentes éditions de Mafia: The Old Country

Édition Standard PC → 49,99 € PlayStation et Xbox → 49,99 €

Édition Deluxe PC → 59,99 € PlayStation et Xbox → 59,99 €



Où précommander Mafia: The Old Country ?

PC Édition Standard → 35,5 € au lieu de 50 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 34,69 € au lieu de 60 €, soit 42 % de réduction.



Le prochain opus de la franchise Mafia, soit, doit, comme vous le savez probablement déjà, débarquer au début du mois d'août 2025. De nombreux joueurs et joueuses, fans ou non de la licence, comptent se plonger dans les aventures d'Enzo Favara.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se questionnent à propos de la meilleure édition à acheter, notamment par rapport au contenu et au « rapport qualité-prix ». Afin de vous éclairer à ce sujet et vous aider à faire votre choix, nous passons en revue, tous les joueurs et les joueuses qui auront acheté le jeu avant sa sortie officielle obtiendront. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les tarifs suivants :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming vous proposesur PC avec une petite réduction :La sortie deest programmée pour le 8 août 2025. Date à laquelle le titre d'Hangar 13 et de 2K se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.