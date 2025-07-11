Mafia: The Old Country : Date de sortie, gameplay, plateformes, tout savoir avant son arrivée

Retrouvez un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Mafia: The Old Country, le jeu d'action d'Hangar 13.
Que vous soyez impatients de poser les mains dessus ou bien que vous ne sachiez pas encore si vous allez l'acheter, afin de vous préparer au mieux à la sortie du nouvel opus de la franchise Mafia, nous vous avons concocté un résumé de tout ce qu'il y a à savoir à propos de Mafia: The Old Country
, notamment en ce qui concerne sa date de sortie, son gameplay ainsi que les plateformes de jeu concernées.
Date de sortie de Mafia: The Old Country
Avant tout, rappelons que la sortie de Mafia: The Old Country est programmée pour le 8 août 2025
. Comme annoncé à la fin du mois de juin, notamment par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Mafia: The Old Country
ne devrait pas souffrir de report étant donné qu'il est passé Gold (une étape qui signifie que le jeu en question est prêt à être exporté sur disques).
Sur quelle(s) plateforme(s) sort Mafia: The Old Country ?
D'après les informations connues, Mafia: The Old Country débarque, à la date mentionnée précédemment, sur PS5, Xbox Series et PC
. Les équipes en charge du titre n'ont pas annoncé de version PS4 ni Xbox One.
Mafia: The Old Country, qu'est-ce que c'est ?
Mafia: The Old Country est la quatrième entrée dans la franchise Mafia
, dont le premier opus est sorti en 2002. Toutefois, ce nouveau volet se positionne en tant que préquelle de la trilogie Mafia
(Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia 2 et Mafia 3). De plus, le cadre spatio-temporel de Mafia: The Old Country
ainsi que son histoire s'affranchissent de la série originale.
Quelle est l'histoire de Mafia: The Old Country ?
Mafia: The Old Country propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner l'antihéros Enzo Favara
, qui est décrit comme ceci, notamment sur la page Steam du soft :
Enzo est prêt à tout pour une vie meilleure. Après une enfance marquée par la violence et le travail forcé, il est prêt à tout risquer pour devenir un homme honorable au sein de la famille criminelle Torrisi.
L'histoire narrée dans Mafia: The Old Country se déroule en Sicile, et plus précisément dans les années 1900
. Les joueurs et les joueuses y suivront, ainsi, les premiers pas du jeune Enzo Favara dans le milieu criminel sicilien, ce qui ne sera pas de tout repos.
Belle et pure, la campagne sicilienne ne ressemble en rien aux ruelles crasseuses de la ville, où la cruauté et la violence des gangs sont sans limite. Des familles rivales et leurs chefs sans merci se livrent à d'incessantes guerres de territoire dans l'ombre, à l'abri des regards. La confiance est une valeur fugace, et on peut tuer par loyauté.
Des détails sur le gameplay de Mafia: The Old Country
Considéré comme un jeu d'action-aventure à la troisième personne, Mafia: The Old Country ne proposera pas de monde ouvert
. D'après les détails partagés dans une FAQ sur le site de la licence, il s'agit plutôt d'un titre linéaire et narratif.
Tout au long de leur aventure aux côtés d'Enzo Favara, les joueurs et les joueuses seront amenés à prendre part à divers combats
, que ce soit au corps-à-corps ou avec des armes à feu. Il sera, par ailleurs, possible de jouer la carte de l'infiltration et tendre des embuscades aux ennemis
.
En ce qui concerne l'exploration, nous pourrons compter sur la présence de différents moyens de transport
, notamment un cheval mais aussi des véhicules d'époque. Les environnements devraient également être plutôt variés sur Mafia: The Old Country
: « Parcourez les paysages siciliens aux mille visages, des cryptes souterraines aux vignobles ensoleillés, des bâtiments en ruines aux resplendissants opéras
».
Rendez-vous donc le 8 août 2025 pour découvrir Mafia: The Old Country
, qui arrive à cette date sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (les configurations requises
). Vous pouvez l'obtenir à moindre frais grâce à notre partenaire Instant Gaming :
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