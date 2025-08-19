Mafia: The Old Country : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 août 2025 à 16h35
L'utilisation d'une carte interactive pour Mafia: The Old Country peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des items, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Mafia: The Old Country : Carte (map) interactive
Mafia: The Old Country est un jeu d'aventure et d'infiltration, développé par Hangar 13 et édité par 2K. Ce opus, qui se place avant la trilogie originale, nous invite à incarner Ezio Favara et explorer la Sicile des années 1900. D'ailleurs, il ne sera pas forcément facile de savoir, lorsque vous débuterez l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde regorge de nombreuses choses. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Mafia: The Old Country.

Carte interactive de Mafia: The Old Country

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Comme nous vous le disions, Mafia: The Old Country regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les points de téléportation ou encore les boutiques. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour son Platine/100 %, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Mafia: The Old Country est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Mafia: The Old Country → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les régions de Mafia: The Old Country, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (journaux, photographies, notes, etc.) ou encore les coffres. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Mafia: The Old Country, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Mafia: The Old Country, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. 
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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