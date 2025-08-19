Mafia: The Old Country : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Mafia: The Old Country peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des items, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Mafia: The Old Country

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est un jeu d'aventure et d'infiltration, développé par Hangar 13 et édité par 2K. Ce opus, qui se place avant la trilogie originale, nous invite à incarner Ezio Favara et explorer la Sicile des années 1900. D'ailleurs, il ne sera pas forcément facile de savoir, lorsque vous débuterez l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde regorge de nombreuses choses. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les points de téléportation ou encore les boutiques. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les éléments nécessaires à la progression ou demandés pour son Platine/100 %, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les régions de, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (journaux, photographies, notes, etc.) ou encore les coffres. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.