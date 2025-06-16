LoL : Yunara, quelle est la date de sortie du nouvel ADC ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 juin 2025 à 17h01
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la nouvelle championne de LoL, Yunara.
LoL : Yunara, quelle est la date de sortie du nouvel ADC ?
League of Legends s'apprête à accueillir une nouvelle ADC, Yunara, avec le second acte de la saison 2, suivant la thématique de la Fleur spirituelle. Afin de bien vous préparer à son arrivée, nous vous indiquons ici quelle est sa date de sortie.

Quand Yunara sortira sur LoL ?

Yunara va succéder à Mel sur LoL, et cette nouvelle championne destinée à être jouée en tant qu'AD Carry sur la voie du bas, fera son entrée le mercredi 16 juillet en France avec le déploiement de la mise à jour 25.14. Cette date de sortie a été confirmée par Riot Games en présentant la Foi Inébranlable en juin 2025.

yunara
À compter de cette date, tous les joueurs pourront récupérer gratuitement Yunara en complétant quelques missions, et faire ensuite leurs premiers pas dans la Faille de l'Invocateur, en incarnant celle qui s'était sacrifiée pendant la guerre des Darkin. Les effets des sorts de Yunara sont d'ores et déjà connus, et vous pouvez vous attendre à découvrir une tireuse classique, plus efficace en escarmouche qu'en phase de teamfight. Sa véritable force reposera sur ses attaques de base, boostées par son A et sa compétence ultime, et pour la jouer correctement, vous devrez savoir reconnaître le bon moment pour agir.

Yunara Concept
La sortie de Yunara sera accompagnée de la mise en place d'un mini-jeu de type beat-em up la mettant en scène aux côtés de Xin Zhao, une première approche qui devrait séduire la communauté.
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Yunara sera, comme ses prédécesseurs, testable sur le PBE quelque temps avant son lancement, ce qui permettra à Riot Games d'apporter les derniers ajustements en prévision de sa sortie officielle du 16 juillet. 

L'acte II de la saison 2 de LoL marquera également l'ajout de 8 nouveaux skins, dont 6 pour la collection Fleur spirituelle, ainsi qu'une mise à jour de l'ARAM qui recevra une carte inédite, le Passage de Koeshin.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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