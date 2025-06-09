LoL : L'ARAM ne se jouera plus toujours sur la même carte, des nouveautés arrivent avec le patch 25.13

Deux nouvelles cartes arrivent en ARAM sur LoL en juin 2025.
Le second acte de la deuxième saison 2025 de League of Legends
réserve une surprise de taille à tous les amateurs de l'ARAM, un mode de jeu amusant, mais n'ayant pas connu de changements majeurs au fil des années, mis à part peut-être l'ajout du Pont du Progrès qui avait déstabilisé la communauté. Les choses sur le point de changer grâce à l'ajout d'une nouvelle carte et même la possibilité de choisir sur laquelle se jouera la partie.
3 maps seront disponibles en ARAM sur LoL
L'acte II de la saison 2 de LoL
suivra la thématique de la Fleur spirituelle, et le mode ARAM recevra à cette occasion une nouvelle carte
, le Passage de Koeshin
, qui fera sa première apparition sur le jeu. Celle du Pont du boucher
sera également de retour, et elles pourront toutes deux être parcourues dans n'importe quelle partie d'ARAM, en plus de la map classique de l'Abîme hurlant.
Concrètement, l'une des 3 sera sélectionnée de manière aléatoire au lancement de chaque partie.
Chacune comprendra quelques modifications, ayant pour objectif de renouveler le gameplay, sans pour autant dénaturer ce mode apprécié. En plus de cela, Riot est en train de tester une nouvelle fonctionnalité, les cartes de champion
, pour proposer une alternative aux relances. Lorsque vous sélectionnerez un champion, vous aurez aussi le choix entre deux cartes, et celle qui n'aura pas été élue sera placée sur le banc.
Si ces changements génèrent des retours positifs de la part des joueurs, Riot Games est enclin à ce qu'ils deviennent permanents. Préparez-vous donc à redécouvrir l'un des modes les plus amusants de LoL
très bientôt, puisque la mise à jour de l'ARAM sortira avec le 25 juin 2025, avec le déploiement du patch 25.13.
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