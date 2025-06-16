LoL : Yunara, la nouvelle ADC du MOBA, se dévoile

Une nouvelle ADC va faire son entrée sur LoL. Yunara, Foi Inébranlable, arrivera en juillet et son histoire et son gameplay ont été présentés en juin 2025.

Yunara, Foi Inébranlable, débarque sur LoL en juillet 2025

Riot détaille le gameplay de Yunara

Yunara ne débarquera pas seule sur LoL. Un mini-jeu beat-em up sera disponible en même temps, et vous pourrez la découvrir ainsi aux côtés de Xin Zhao en explorant l'univers de la Fleur spirituelle. Cette nouvelle ADC pourra être obtenue gratuitement en complétant des missions dès le déploiement du patch 25.14, qui marquera sa sortie.