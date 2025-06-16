LoL : Yunara, la nouvelle ADC du MOBA, se dévoile

Une nouvelle ADC va faire son entrée sur LoL. Yunara, Foi Inébranlable, arrivera en juillet et son histoire et son gameplay ont été présentés en juin 2025.
Régulièrement, des champions supplémentaires rejoignent League of Legends
, et la dernière à avoir fait son entrée sur le MOBA était Mel, la fille d'Ambessa. La deuxième saison de 2025 suivant la thématique Fleur spirituelle va entrer dans son second acte, et à cette occasion une nouvelle championne, Yunara,
va faire rejoindre le jeu.
Yunara, Foi Inébranlable, débarque sur LoL en juillet 2025
Au cours de la guerre des Darkin dans le Lore de LoL
, Yunara
, Poing des ombres de l'Ordre Kinkou, s'était sacrifiée pour que le Glaive des Darkin ne quitte pas le royaume spirituel. Après des siècles d'errance parmi les esprits, elle revient à la vie grâce à une floraison sauvage et retourne à Ionia. Or, ses connaissances et ses techniques de combat, qui étaient tombées dans l'oubli, ont été préservées et Yunara les maîtrise toujours. Destinée à la voie du bas en tant qu'AD Carry, elle va intégrer LoL en juillet 2025 au cours du patch 25.14.
Cet ADC
pourra être considéré comme traditionnel, dans le sens où Yunara saura tirer profit de ses attaques de base
, au contraire de Smolder ou Kai'Sa, dont le gameplay est basé sur des compétences. Pour en apprendre plus sur la manière de jouer Yunara, nous vous invitons à prendre connaissance des effets de ses sorts
.
Riot détaille le gameplay de Yunara
Yunara
sera une championne exclusivement réservée à la bot lane
, et Riot Games a souhaité proposer en lui donnant vie un véritable défi technique du rôle de tireur
, nécessitant une bonne maîtrise des distances et un positionnement à toute épreuve. Le développeur a précisé ne pas vouloir « la voir dans d'autres rôles
», et si certains parvenaient à s'en servir ailleurs, alors des ajustements seront apportés.
Son kit de sorts est ainsi axé sur des « variations de puissance
», car son A lui permettra d'accumuler de l'énergie à libérer au moment opportun.
Concrètement, pour « jouer Yunara, il faut savoir choisir le bon moment et comprendre quand on est en position de force
». Dès que le A est prêt, il faut attaquer en faisant appel à la vitesse de déplacement du E, et après avoir touché sa cible avec le Z pour la ralentir. La compétence ultime renforce ses dégâts, et peut lui permettre d'évoluer de manière très agressive. Elle est donc plus efficace en situation d'escarmouche qu'en teamfight.
Yunara ne débarquera pas seule sur LoL. Un mini-jeu beat-em up sera disponible en même temps, et vous pourrez la découvrir ainsi aux côtés de Xin Zhao en explorant l'univers de la Fleur spirituelle. Cette nouvelle ADC pourra être obtenue gratuitement en complétant des missions dès le déploiement du patch 25.14, qui marquera sa sortie.
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