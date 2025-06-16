LoL : Yunara, les sorts et compétences

Découvrez les sorts et compétences de Yunara, la nouvelle championne de LoL, et faites payer vos adversaires sur la Faille.
Découvrez toutes les compétences de Yunara en images, avec une description, afin de mieux savoir ce qui vous attend sur le champ de bataille avec cette nouvelle champion, qui rejoint le roster de League of Legends
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Quelles sont les compétences de Yunara sur LoL ?
Serment aux Terres premières (Passif)
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Les coups critiques de Yunara infligent des dégâts magiques bonus.
A - Déchaînement spirituel (A)
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Yunara gagne un effet de Déchaînement cumulable à chaque attaque, plus un effet supplémentaire lorsqu'elle touche un champion ou inflige un coup critique. Au max d'effets cumulés, Yunara peut activer son A pour gagner en vitesse d'attaque, infliger des dégâts supplémentaires à l'impact et infliger des dégâts de zone dans un petit périmètre à chaque attaque.Cette compétence s'active automatiquement lorsque Yunara est en transe.
Arc du jugement / Arc de la ruine (Z)
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Yunara lance un grain de chapelet virevoltant qui inflige des dégâts et ralentit les ennemis sur son passage. Lorsqu'il atteint sa destination, il reste immobile et devient plus grand pendant un court instant, continuant d'infliger des dégâts aux ennemis qui ne s'écartent pas.Lorsqu'elle est en transe, Yunara tire un rayon de magie spirituelle qui ralentit et inflige des dégâts en ligne droite.
Célérité des kanmei / Ombres ineffables (E)
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Yunara gagne un bref bonus de vitesse de déplacement pour poursuivre ses ennemis, se repositionner ou esquiver les compétences de tir.Lorsqu'elle est en transe, Yunara tire un rayon de magie spirituelle qui ralentit et inflige des dégâts en ligne droite.
Transe (R)
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Yunara puise dans ses réserves de puissance et entre dans un état de transe pendant plusieurs secondes. Pendant la durée de la transe, toutes ses compétences de base sont renforcées.
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