LoL : Yunara, les sorts et compétences

Arc du jugement / Arc de la ruine (Z)

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Yunara lance un grain de chapelet virevoltant qui inflige des dégâts et ralentit les ennemis sur son passage. Lorsqu'il atteint sa destination, il reste immobile et devient plus grand pendant un court instant, continuant d'infliger des dégâts aux ennemis qui ne s'écartent pas.Lorsqu'elle est en transe, Yunara tire un rayon de magie spirituelle qui ralentit et inflige des dégâts en ligne droite.