LoL : De nouveaux skins arrivent avec l'acte II de la saison 2 pour 3 collections

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 juin 2025 à 17h01
L'acte 2 de la saison 2 de LoL en 2025 offrira aux joueurs la possibilité de revêtir 8 apparences inédites.
LoL : De nouveaux skins arrivent avec l'acte II de la saison 2 pour 3 collections
Le patch 25.13 de LoL marquera le commencement de l'acte II de la saison 2, sur le thème de la Fleur spirituelle, et de nouveaux cosmétiques de la collection éponyme seront ajoutés à cette occasion.

6 nouveaux modèles vont rejoindre la collection Fleur spirituelle 

Depuis son lancement en 2020 sur LoL, la collection de cosmétiques « Fleur spirituelle » est régulièrement enrichie de nouveaux modèles. Actuellement, 26 sont disponibles dans la boutique du jeu : Ashe, Bard, Irelia, Varus, Zyra, Aphelios, Darius, Evelynn , Maître Yi, Sett, Soraka, Syndra, Tristana, Yorick, Ahri, Cassiopeia, Kindred, Riven, Yone, Lillia, Teemo, Thresh, Vayne, Yasuo, Brand et Nami.

Avec l'acte II de la saison 2 de 2025, le nombre de skins du style Fleur spirituelle sera porté à 32 grâce à l'ajout de 6 modèles inédits. Les heureux élus sont Akali, Hwei, Karma, Kayle, Nidalee et Zed. La nouvelle apparence de ce dernier sera d'ailleurs de qualité Prestige.
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Leur prix n'est pas encore connu avec certitude à ce jour, mais ces skins sont en général proposés à l'achat contre 1 350 ou au plus 1 850 RP. Néanmoins, l'édition Prestige de Zed vous coûtera sans doute plus cher.

Janna et Evelynn obtiennent une nouvelle apparence

En plus de cela, deux autres skins Nightbringer et Dawnbringer feront leur entrée : Nightbringer Evelynn et Dawnbringer Janna. Ces deux collections comprendront alors respectivement 11 et 8 modèles. 
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Comme ceux de la collection Fleur spirituelle, vous pouvez vous attendre à dépenser un peu moins de 2 000 RP pour les acquérir, mais la confirmation de leurs prix viendra en même temps que leur déploiement sur le PBE, deux semaines avant leur sortie officielle.

L'acte 2 de la saison 2 de LoL amènera aussi une mise à jour de l'ARAM. Le mode recevra une carte inédite, et celle du Pont du Progrès fera son retour. Découvrez ces maps dans notre article.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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