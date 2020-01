LoL engendre 1,5 milliard de dollars en 2019

10 ans après sa sortie, League of Legends reste l'un des jeux les plus populaires du monde, puisqu'il a rapporté sur l'année 2019 environ 1,5 milliard de dollars.

Le marché duest compliqué et très concurrentiel, mais s'il y a bien un jeu qui arrive à tirer son épingle du jeu depuis de longues années c'est League of Legends , leMalgré l'arrivée de Fortnite en 2017, qui a rapporté en 2019 1,8 milliard de dollars,ne s'est pas laissé faire, et prend la deuxième place des free-to-play les plus rentables Il faut dire quesait tenir en haleine sa communauté, et la fidéliser, en implantant à un rythme irrégulier de, et en modifiant, de temps à autre, la méta, demandant aux joueurs de revoir leur stratégie. De plus, la compétitivité est l'un des éléments les plus importants de LoL, puisque chaque année, durant de longs mois, tous les joueurs tentent d'atteindre le rang le plus haut possible, octroyant, en plus de certaines récompenses, un sentiment de satisfaction personnel.Tous ces éléments font donc quea rapporté sur l'année 2019 environ 1,5 milliard de dollars à Riot Games (selon SuperData ),, mais bien loin de son record de 2017 avec. Avec la qui sera lancée ce 10 janvier , et ses nouveautés, nul doute que l'année 2020 sera autant lucrative pour, qui voit désormais plus grand, avec l'ouverture d'un studio d'édition , dans le but de créer des jeux provenant de l'univers de LoL. Les détails des deux premiers jeux annoncés sont d'ailleurs disponibles ici