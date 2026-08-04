LoL Classic : Les chromas classiques dont vous possédez déjà le skin sont maintenant gratuits

Riot Games vous a entendu. Les chromas classiques déjà acquis sur la version standard de LoL seront à présent gratuits, et les achats effectués seront remboursés.

En présentant LoL Classic en juillet 2026, Riot Games avait indiqué que les cosmétiques propres à ce mode de jeu devraient être achetés contre des RP, et ceux que vous possédez déjà sur la version moderne du MOBA ne sont pas exclus du processus. Il vous faut alors débourser près de 5 euros, pour obtenir une apparence que vous avez achetée il y a plusieurs années. Cette position a fortement déplu aux joueurs, qui ont massivement fait part de leur mécontentement sur les réseaux dès la sortie de LoL Classic. Le développeur est revenu sur sa décision quelques jours plus tard.

Riot Games revient sur sa position : les chromas Classic sont à présent gratuits si vous avez acquis le skin auparavant

Alors que le lancement du mode Classic de LoL a ravi les fans de la première heure, la présence d'une boutique payante a refroidi leurs ardeurs. En effet, il est vous est imposé de racheter des visuels rétro pour des skins déjà possédés sur la version principale du jeu. Des apparences cultes, comme Warwick chasseur de la toundra ou Morgana exilée, sont ainsi verrouillées derrière un paywall de 300 RP, vous forçant à repasser à la caisse pour des cosmétiques pourtant acquis parfois plus d'une décennie auparavant.

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En toute logique, une vague de colère a déferlé sur les réseaux, ce qui a fait réagir le développeur. Dans un message partagé sur X le 4 août 2026 par l'équipe de développement de LoL, Riot Games annonce que les Chroma Classic seront désormais accordés gratuitement si vous disposez déjà du skin associé. Les achats effectués sur Classic alors que vous possédiez la version moderne seront remboursés.

Hey everyone. We've heard your feedback around Classic Chromas. If you already own the modern version of the skin, you'll be granted the Classic Chroma for free. If you already purchased a Classic Chroma and own the modern version, you will get your RP refunded. — League of Legends Dev Team (@LoLDev) August 4, 2026

Nous avons bien pris en compte vos retours concernant les Chromas Classic. Si vous possédez déjà la version moderne du skin, le Chroma Classic vous sera accordé gratuitement. Si vous avez déjà acheté un Chroma Classic et que vous possédez la version moderne, vos RP vous seront remboursés.

Riot Games a pris là une décision juste, étant donné qu'il n'y a aucune raison de racheter quelque chose que l'on détient. Il avait été promis que LoL Classic se construirait aux côtés des joueurs, et ce revirement de situation prouve la bonne foi et la sincérité du développeur.

La prochaine étape du mode consiste à inclure des champions supplémentaires : 3 rejoindront le roster le 12 août, et d'autres ajouts sont prévus pour le début du mois de septembre. Pour en savoir plus, consultez la roadmap du premier acte de LoL Classic.