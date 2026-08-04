LoL : Le skin iconique de Ryze triomphant fait son retour, mais il faudra le mériter

Riot Games fait revenir le mythique skin de Ryze triomphant pour rendre hommage à l'esprit compétitif et à l'engagement des joueurs.

Sorti pour la première fois en 2010 lorsque la scène compétitive de LoL était en train de se développer, le skin de Ryze triomphant est l'une des toutes premières récompenses exclusives créées par Riot Games pour encourager les affrontements entre joueurs. Ce cosmétique rare fait officiellement son retour en 2026, mais seulement pour certains d'entre vous.

Ryze triomphant revient sur LoL

Afin de saluer le travail des organisateurs de tournois communautaires de LoL et le passion des joueurs qui font vivre la compétition locale, Riot Games a annoncé la possibilité de récupérer de nouveau le skin de Ryze triomphant en août 2026. La distribution de ce cosmétique avait été suspendue pendant plusieurs années, si bien que la plupart des joueurs avaient renoncé à l'obtenir un jour.

Bien avant les arènes à guichets fermés et les championnats du monde, la scène compétitive de League of Legends s'est forgée dans les événements communautaires.

Même s'il redevient possible de remporter ce sésame, il n'en demeure qu'il faudra le mériter, car il demeure une distinction particulière. Seuls les vainqueurs des tournois qualitatifs en seront récompensés, l'objectif étant de préserver son prestige, et de vous donner envie de vous dépasser durant les compétitions.

Comment devenir éligible en tant qu'organisateur ?

Le processus permettant aux organisateurs d'accéder au skin a été simplifié. Voici les étapes à respecter :

Remplir le formulaire de visibilité des compétitions communautaires avant l'événement et effectuer la demande pour le skin. Soumettre le dossier au moins 3 à 4 semaines avant le lancement pour laisser le temps nécessaire aux vérifications. Réunir les participants : Organiser un tournoi comptant au moins 80 participants dans le même bracket, ligue ou palier. Valider l'événement : Réaliser une courte vérification à la fin du tournoi (transmission des ID de matchs, ID des vainqueurs, tableaux, visuels, liens de stream, etc.).

Notez aussi que les joueurs victorieux doivent de leur côté impérativement afficher un Niveau d'Honneur 3 minimum au moment de la remise de la récompense. Une fois ces démarches validées, Riot distribuera directement le skin de Ryze triomphant (ainsi que le champion Ryze, si nécessaire) sur les comptes des gagnants.

Si vous souhaitez relever ce défi, n'hésitez pas à consulter le guide des compétitions communautaires de Riot Games pour vous inscrire à l'événement et peut-être décrocher le skin de Ryze triomphant.