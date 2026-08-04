LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.16

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.16 de LoL dans cet article.

Le patch 26.16 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 12 août 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.16 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.16, en rappelant d'abord la position de Riot Games quant aux changements nécessaires à la méta de la botlane. Des changements en faveur des ADC et pour ralentir le phénomène de roaming des supports arrivent, le but étant de contenir la domination des mages sur la voie du bas. Pour ce faire, le développeur prévoit par exemple des modifications d'objets adressées aux ADC, comme concernant l'Ouragan de Runaan actuellement peu attrayant.

De manière générale, nous ne cherchons pas à modifier la façon dont se déroulent certains affrontements entre mages et ADC, même si une partie de la communauté le réclame. Ces différences contribuent selon nous à une meilleure différenciation des classes et à leur satisfaction de jeu. Nous estimons que cela est essentiel pour assurer la longévité de League of Legends et la diversité de ses expériences de jeu (de la même manière que nous n'affaiblirions pas automatiquement les assassins sans une combinaison de frustration importante des joueurs et de raisons de game design).

Riot Games est convaincu qu'une petite salve de changements devrait suffire à remédier à la situation, et rendre la méta moins oppressante. À ce propos, des mesures vont être prises à l'encontre de Poppy dans le rôle de support.

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Riot "Phroxzon" a aussi précisé ne pas penser que Nasus jungle mérite un nerf. Sa courbe de maîtrise est estimée « relativement faible », et ses taux de victoire peuvent être trompeurs. Au contraire, le développeur juge qu'il mérite un buff sur la voie du haut. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, retrouvez un aperçu du patch 26.16 de LoL ci-dessous.

Champions

Buffs

Kennen

Gwen

Azir

Nerfs

Poppy

Camille

Bel'Veth

Ajustements

Nasus

Systèmes

Buff

Cape solaire (dégâts de brûlure contre les champions)

Éclipse

Tiamat

Bottes de sorcier améliorées (T3)

Jambières du berserker améliorées (T3)

Jambières du berserker

Familiers de la jungle

Rune Fleet Footwork (Jambe leste)

Ouragan de Runaan

Gage de Sterak

Nerf

Ciel coupé

Sandales de mercure améliorées (T3)

Quête de support

Ajustements