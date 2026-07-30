LoL : Des ajustements en faveur des ADC arrivent avec le patch 26.16 en réponse à la domination des mages au bot

Riot Games souhaite contenir la domination des mages en bot lane sur LoL en redonnant un peu d'éclat aux ADC avec le patch 26.16, prévu pour le 12 août 2026.

À la suite de la forte représentation des mages en bot lane sur LoL durant le tournoi international du MSI, Riot Games avait indiqué ne pas vouloir abandonner cette direction, laissant entrevoir un bel avenir aux carrys AP à la place des ADC standards. Néanmoins, cette méta professionnelle imitée par les joueurs classiques pose problème, et le développeur en a conscience. Des changements sont à prévoir avec le patch 26.16 pour fluidifier la situation.

Les mages dominent la bot lane

Sur la scène professionnelle, les mages en bot lane n'ont représenté que 20 % des choix lors du MSI de juillet dernier, et Riot Games a constaté une hausse significative de leur présence à l'EWC et à la Kespa Cup, le tournoi coréen, récemment. Cette tendance à privilégier un carry magique sur la voie du bas commence à se répercuter de façon significative dans l'ensemble des parties classées.

Malheureusement, ce phénomène a un impact encore plus marqué pour les joueurs classiques. Les mages au bot représentent un contre naturel aux ADC, du moins jusqu'au late game, et les Lux, les Veigar ou même les Ziggs remportent souvent la voie grâce à leur grande force de poke. Riot "Phroxzon" a ainsi affirmé qu'ils « affichent également des taux de victoire plus élevés parce qu'ils ont un taux de victoire de départ plus important lors des premières prises en main par rapport aux ADC, des courbes de maîtrise peu profondes et des affrontements favorables dans certains cas (mais pas tous) contre les ADC. »

Mages Bot and Approach for 26.16



26.15 Rundown releasing later tonight; got a bit delayed this week



Mages Bot in Pro Play

- While Mages Bot at MSI only represented ~20% of picks (and often felt like much more), we have been seeing a significant uptick in their presence and… — Matt Leung-Harrison (@RiotPhroxzon) July 29, 2026

Concrètement, à bas elo, il n'est pas rare que le taux de victoire d'un personnage comme Malphite soit plus élevé qu'ailleurs, mais une solution doit être mise en place pour lisser les différences entre les mages et les ADC.

Des changements arrivent avec le patch 26.16 pour redonner un peu d'éclat aux ADC

La dynamique de puissance, avec celle des mages arrivant assez tôt dans la partie, ne sera cependant pas modifiée radicalement. Le développeur entend surtout à « à réduire l'ampleur de certaines différences pour les rendre moins extrêmes », et projette ainsi d'apporter des ajustements ciblés avec le patch 26.16. Le mercredi 12 août 2026, vous pouvez vous attendre à des changements majeurs, tels que :

Nerfs directs du roaming des supports via des leviers déjà existants (en commençant par augmenter la pénalité d'or/d'XP hors de la voie : passage de 25 % jusqu'au niveau 3 >>> 33 % jusqu'au niveau 5).

Buffs de certains outils d'ADC sous-performants (Berserker's Greaves, Fleet)

Buffs de la résistance magique de base des ADC, nerfs du gain de RM par niveau.

Buffs du sort d'invocateur Soins.

D'autres modifications seront sans doute de la partie, alors restez à l'affût de l'actualité de LoL pour ne rien manquer, et vous préparer à rivaliser de nouveau avec les mages avec votre ADC préféré.