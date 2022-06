Little Witch in the Woods : Où trouver la pelle de Kyla ( « Kyla's shovel ») ?

Little Witch in the Woods, pelle du PNJ Kyla

Quête secondaire : « Finding Kyla's Shovel »

Où trouver la pelle de Kyla ?

Durant votre aventure sur, vous aurez la possibilité d'accomplir plusieurs quêtes secondaires, liées aux différents personnages. L'une d'entre elles est associée au PNJ Kyla et vous demande de retrouver, perdue près du village Wisteria. Découvrez, ci-dessous,Notez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Après avoir débarrassé Wisteria des vignes épineuses (« prickly vines »), vous aurez pour objectif de faire revenir, la charpentière, au village. Après lui avoir envoyé une lettre l'enjoignant à revenir,se mettra à la tâche et débutera la reconstruction de sa propre maison.Après un premier jour de construction, vous pourrez retourner voir. En discutant avec ce PNJ, vous obtiendrez la quête secondaire :. Dès lors, la charpentière vous explique qu'elle a prêtéà Rubrum, mais que ce dernier ne le lui a pas rapporté. C'est donc à vous de l'aider.Pour trouver, deux choix s'offrent à vous : trouver Rubrum et lui demander où est l'outil. Ou vous pouvez très bien partir à la recherche de, sans avoir aucun indice. De notre côté, c'est ce que nous avons fait et autant dire que retrouver, par ses propres moyens, n'est en rien difficile.En effet,n'est pas située très loin du village. Rendez-vous dans la région « Green Forest Plains ». Partez en direction du sud et allez jeter un coup d'œil près du puits, disponible dans cette zone. Vous devriez, normalement, trouver l'objet, au pied des escaliers (image ci-dessus). Récupérez la pelle. Retournez voirpour lui remettre l'outil. Vous aurez, alors, terminé la quête secondaireet la charpentière pourra se remettre au travail.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.