Little Witch in the Woods : Comment faire passer le temps rapidement ?

Little Witch in the Woods, astuces pour faire passer le temps

Effectuer des siestes

Au cours de votre aventure sur, vous serez amenés à attendre certains moments de la journée. En effet, par exemple, plusieurs ressources ne sont disponibles à la collecte qu'à la nuit tombée. Ainsi, si vous ne voulez pas attendre, nous vous indiquonsNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Comme vous le savez probablement déjà, certaines ressources ne peuvent être obtenues que lorsque le soleil se couche. C'est le cas, par exemple, des items suivants : « Blue Moon Butterfly », « One Eye Frog », etc. Il s'agit d'éléments alchimiques nécessaires à la confection de potions, demandées durant les quêtes principales deAinsi, si vous désirez avancer au plus vite dans les quêtes principales du jeu, vous aurez probablement envie de faire passer le temps plus rapidement. Il existe un moyen :. Pour ce faire, vous devrez vous rendre à un endroit bien précis.Près de la maison de la sorcière (« Witch's House »), à l'extérieur, vous pourrez trouver un banc. En interagissant avec cet élément du décor, vous aurez alors la possibilité de faire faire une sieste pour Ellie. Dès lors, le soft vous demandera pendant combien d'heures vous voulez faire cette sieste : 1, 2, 3 ou 4 heures. C'est à vous de choisir, en fonction de l'heure à laquelle vous voulez qu'Ellie se réveille et en fonction de vos besoins.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.