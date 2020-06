Les Sims 4, Titanfall 2 et Dead Space 3 rejoignent Steam

Cinq nouveaux jeux EA arrivent sur Steam, comprenant notamment les derniers épisodes des franchises Titanfall, Dead Space et les Sims.

Electronic Arts continue d'augmenter peu à peu ses jeux sur Steam. Après deux vagues majeures, apportant dans un premier temps treize jeux , puis dans un second temps les licences Battlefield et Battlefront , voici que l'éditeur continue son travail et propose dès maintenant cinq nouveaux jeux.Parmi ces derniers nous retrouvons le. Les deux derniers titres figurants dans cette liste ne sont autres que. Qui plus est, si vous ne les possédez pas encore, des réductions allant de 50 ù à 75 % sont effectuées sur les jeux EA sur Steam.D'autres jeux édités par le studio nord-américain arriveront sur Steam dans les semaines et mois à venir, dont Apex Legends . Sa sortie est prévue pour l'automne, en même temps que le support du cross-play et de la version Switch