13 jeux EA arrivent sur Steam, dont les Dragon Age et le dernier Need for Speed

Electronic Arts continue d'augmenter son catalogue sur la plateforme Steam, avec treize nouveaux jeux disponibles depuis ce 4 juin.

Les treize nouveaux jeux EA qui rejoignent Steam

Dragon Age Inquisition

Dragon Age 2

Mirror’s Edge Catalyst

Crysis 3

Need for Speed

Need for Speed Heat

Need for Speed Rivals

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Unravel

Unravel 2

Sea of Solitude

Fe

Burnout Paradise Remastered

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Six mois après l'annonce du partenariat entre Electronic Arts et Valve pour la publication des jeux du premier sur la plateforme du second, une nouvelle salve de titres EA arrivent. Malheureusement, Apex Legends , la licence FIFA ou encore Les Sims n'y figurent pas, mais nous y retrouvons tout de même quelques jeux salués par la critique, et d'autres émanant de franchises de renoms.Ainsi, nous pouvons dès maintenant acheter Dragon Age Inquisition ou Dragon Age 2, Need for Speed Heat ou les magnifiques Unravel (1 & 2) Fe ou Sea of Solitude sur la plateforme de Valve., alors que nous apprenons que« arrive bientôt sur Steam ». Ce dernier est un service permettant de jouer à l'intégralité de la collection EA en échange d'un abonnement, à l'instar du Xbox Game Pass.Nous en apprendrons, peut-être, davantage sur les prochains titres Electronic Arts à rejoindre Steam lors de l'EA Play, prévu le 12 juin prochain