Joueurs des Sims 4, la fonctionnalité que vous attendiez tous arrive enfin

Elle était réclamée depuis de nombreuses années par la communauté et a parfois fait disparaître des heures de personnalisation et d'histoires. Mais une nouvelle fonctionnalité très pratique arrive enfin dans Les Sims 4.

Imaginez l'expérience ou la situation la plus frustrante qui puisse vous arriver en jouant à un jeu vidéo, tous genres confondus. Si la mort de votre personnage alors qu'il restait 1 % de vie à l'adversaire vous vient en tête, de nombreux joueurs vous parleront de la progression perdue à cause d'un manque ou d'un oubli de sauvegarde.

Or, ce scénario catastrophe était le cauchemar récurrent de tous les joueurs des Sims 4. À cause de nombreux bugs, certains perdaient une bonne partie de leur progression sans avoir sauvegardé. Mais cela est sur le point de changer avec la prochaine mise à jour du titre et l'ajout de deux fonctionnalités qui vont vite devenir incontournables !

Des sauvegardes plus fréquentes grâce aux nouveaux outils des Sims 4

Le 21 juillet 2026, Les Sims 4 va recevoir une mise à jour majeure dont les ajouts les plus notables sont « les fonctionnalités ‘Enregistrement automatique' et ‘Rappels de sauvegarde' ». Grâce à ces nouveautés, vous pourrez donc profiter d'une sauvegarde automatique de votre partie de manière régulière ou d'un rappel pour encourager l'enregistrement manuel de votre progression. Il est précisé que les joueurs pourront personnaliser la fréquence d'enregistrement automatique.

Ensemble, ces fonctionnalités contribuent à réduire le risque de perdre votre progression.

Mais les fonctionnalités de sauvegarde ne sont pas les seules nouveautés majeures apportées par cette mise à jour estivale. Un nouvel outil fera aussi ses débuts : le Memory Boost.

Un objectif simple pour Maxis : améliorer la qualité de vie générale du titre

Destiné à améliorer l'optimisation du jeu sur toutes les machines, le Memory Boost va rendre l'expérience de jeu plus fluide. Dans les notes de patch partagées par Maxis, il est indiqué que ce boost « optimise la gestion de la mémoire par Les Sims 4 avec moins de ralentissements, un taux de rafraîchissement et une réactivité améliorés, des temps de chargement plus courts et un risque moindre de plantages liés à la mémoire ».

Simmers,



Our latest Laundry List is available now, including details on new features like AutoSave, save reminders, the full rollout of Memory Boost and today's https://t.co/PaIxE5VLJt Dev Q&A.



In game on July 21, click the link below to learn more: https://t.co/WELI1LMlRU pic.twitter.com/hymrAwmkqI — The Sims Direct Communications (@TheSimsDirect) July 14, 2026

S'ils sont bienvenus, ces ajouts ne représentent qu'une étape vers une amélioration globale de la qualité de vie des Sims 4. Le titre recevra une autre mise à jour majeure de ce type courant septembre, mais aucune précision n'a encore été apportée. Dans tous les cas, jouer aux Sims 4 sera plus simple, plus fluide et moins stressant dès le 21 juillet prochain.