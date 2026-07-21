Les Sims 4 annonce un été musical et tendance avec ses deux nouveaux kits

Pour occuper les journées de vos personnages en cet été 2026, EA a annoncé l'arrivée prochaine de deux kits qui vont enchanter les fashionistas et les passionnés d'instruments.

Les kits sont un moyen simple et pratique d'offrir de quoi agrémenter le quotidien de vos Sims à petit prix. Régulièrement, de nouveaux packs d'accessoires sont ajoutés dans Les Sims 4 et ont généralement un thème principal. Alors que les vacances d'été battent leur plein, EA met en avant deux passions que beaucoup partagent : la mode et la musique avec un kit gratuit et un kit payant.

Un partenariat entre la marque Coach et Les Sims 4

Célèbre pour ses sacs ornés d'une boucle en forme de C, la marque Coach propose des vêtements parfaits pour la rentrée avec sa collection Seconde main. Inspirée par des pièces faites à partir de matériaux recyclés, cette collection va permettre de renouveler votre garde-robe avec un élégant trench long, une jupe en jean, un cardigan ou encore un polo de rugby.

En complément, les images mises en ligne montrent que les sacs légendaires de la maison seront également de la fête pour compléter votre look du jour.

Créez votre propre salle de musique ou studio d'enregistrement avec le kit Atelier de musique

Si vous avez plutôt l'oreille musicale et l'envie de refaire la déco d'une pièce, alors le kit Atelier de musique est fait pour vous. Côté décoration, vos Sims pourront aménager la pièce de leur choix avec des panneaux acoustiques, une décoration aux inspirations rétro, des disques à accrocher aux murs et plus encore. En ajoutant quelques instruments, vous pourrez donner vie à votre propre studio personnel et imaginer des histoires rythmées par les notes.

Sachez d'ailleurs que vous pourrez ajouter ces nouveaux éléments à votre collection dans très peu de temps. Le kit Atelier de musique sera disponible à partir du 23 juillet 2026 et coûtera 4,99 euros. En bonus, si vous achetez le kit dans les premiers jours de mise en ligne, vous obtiendrez 200 moola à utiliser sur le Marketplace des créateurs. Quant au kit Coach, il sera disponible gratuitement sur toutes les versions du jeu dès le 28 juillet 2026.