Les Sims 4 : EA veut continuer à développer le Marketplace même s'il divise les joueurs

L'arrivée du Marketplace dans Les Sims 4 permet aux plus créatifs d'imaginer les objets de leurs rêves et de les vendre. Mais cet ajout, qui semble représenter le futur de la franchise, est controversé.

En mars 2026, EA lançait officiellement le programme Concepteur-ice ainsi que le Marketplace dans Les Sims 4. Via cet ajout, le titre veut rendre la création de contenus en jeu plus accessible et permettre aux créatifs de gagner un peu d'argent via les objets, les meubles ou les vêtements créés.

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Si beaucoup espéraient voir Les Sims 5 arriver, il semble que le projet soit définitivement mis de côté par le studio. L'outil de création serait donc devenu un bonus pour étoffer le contenu et les possibilités du quatrième opus. D'ailleurs, une publication faite par le vice-président d'EAX sous-entend que le programme et le Marketplace sont des priorités.

L'amélioration du Marketplace : l'une des nouvelles priorités des Sims 4

Dans une publication provenant de son compte LinkedIn, Joseph Traverso déclare que le Marketplace continuera d'évoluer et de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités dans les prochains mois. L'un des derniers ajouts en date est le fait de pouvoir accéder à cette boutique en ligne depuis un navigateur web. Il n'est donc plus nécessaire de lancer Les Sims 4 pour faire son shopping parmi les créations de la communauté.

Même si les évolutions à venir pour le Marketplace ne sont pas évoquées, Joseph Traverso indique qu'elle continuera d'évoluer parallèlement au jeu. Cependant, l'arrivée de cette boutique en ligne n'a pas complètement emballé la communauté, qui reste perplexe face à cet outil.

Une boutique premium aux avis assez mitigés

Rappelons que les créations peuvent être échangées contre des Moola, une monnaie Premium échangeable contre de l'argent réel. Mais depuis ses débuts, le Marketplace agace certains joueurs, estimant que les créateurs ne perçoivent pas une part suffisante des revenus. Pour d'autres, cette boutique en ligne est inutile car elle ne servirait qu'à introduire un système de microtransactions.

Précisons également que pour acheter tout le contenu des Sims 4 disponible hors Marketplace (à savoir les extensions et kits officiels), il faut dépenser plus de 1 000 euros. Malgré ces retours, le Marketplace et le programme Concepteur-ice sont importants pour EA. Mais ils doivent manifestement générer suffisamment de revenus supplémentaires pour justifier les efforts consacrés.