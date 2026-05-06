Les Sims 4 : La version de base va être améliorée avec cette nouvelle mise à jour

Afin d'améliorer le gameplay du titre et de faciliter la progression des joueurs, Les Sims 4 va recevoir une série de mises à jour d'optimisation. La première d'entre elles va d'ailleurs arriver dans quelques jours à peine.

Célébrant son 12e anniversaire en septembre prochain, Les Sims 4 reste le titre phare pour tous les passionnés de simulation de vie. Au fil des ans, le jeu a pu compter sur une multitude d'extensions, de packs et de fonctionnalités pour satisfaire les joueurs et leur donner des possibilités de création toujours plus grandes.

Aujourd'hui, le jeu de base est jouable gratuitement, permettant à une communauté toujours plus grande d'entrer dans le monde fantastique des Sims. Mais de nombreux problèmes viennent souvent gâcher les parties des joueurs. Electronic Arts a donc décidé de prendre les choses en main en annonçant le déploiement de plusieurs mises à jour améliorant la qualité de vie du titre.

Plus de 150 correctifs et quelques nouveautés ajoutées à la version de base des Sims 4

Le 12 mai 2026, le titre va recevoir une importante mise à jour gratuite visant à corriger les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les utilisateurs. Dans un billet partagé sur le site officiel du titre, l'un des points clés de cette mise à jour est l'ajout de correctifs pour traiter différentes causes de la perte de texture ("Photos noires"), ainsi que des tests de vérification qualité supplémentaires.

À lire également Les Sims 4 partage une roadmap des améliorations à venir

Mais cette mise à jour ne se concentre pas uniquement sur les soucis. Pour augmenter les possibilités à la création de nouveaux personnages, une nouvelle fonctionnalité va faire ses débuts dans l'onglet Créer un Sim : Sous-couche. Grâce à cet ajout, ce ne sont pas moins de 380 nouvelles variantes de sous-couches (y compris toutes les nuances) qui sont intégrées pour imaginer toujours plus de looks.

Des sauvegardes automatiques plus fréquentes, des correctifs pour les nourrissons et d'autres éléments à venir

Parmi les autres ajouts bienvenus de cette mise à jour du 12 mai figure une augmentation de la fréquence des sauvegardes automatiques. Les joueurs pourront donc continuer leur progression en étant moins stressés à l'idée de perdre des moments clés de leurs histoires. Enfin, il est précisé que plusieurs correctifs sont aussi apportés aux nourrissons et aux bambins.

L'article publié sur le site officiel des Sims 4 précise que « Dans les mois à venir, nous continuerons à vous proposer de nouveaux correctifs, à fournir du contenu gratuit inédit et à mettre en place des collaborations et des partenariats avec vous ! ». D'autres éléments visant à améliorer la qualité de vie vont donc arriver prochainement, mais EA garde le mystère quant à leur arrivée en jeu.