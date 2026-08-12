Les Sims 4 se prépare à recevoir une pluie de contenus gratuits pour son anniversaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 août 2026 à 16h27
L'anniversaire des Sims 4 sera célébré dans très peu de temps. Pour les joueurs, cela signifie quelques cadeaux offerts pour l'occasion et un premier teaser a été partagé.
Les Sims 4 se prépare à recevoir une pluie de contenus gratuits pour son anniversaire

Difficile de croire que cela fera bientôt 12 ans que Les Sims 4 est disponible. En effet, le quatrième opus de la plus légendaire des simulations de vie est arrivé sur PC le 2 septembre 2014. Depuis, à l'approche de la date anniversaire, EA a pris l'habitude de gâter sa communauté en offrant quelques cadeaux pour l'occasion. 

Le 11 août 2026, le compte officiel X du jeu a mis en ligne un petit teaser dévoilant quelques-unes des surprises prévues pour ce 12e anniversaire. 

Pour son anniversaire, Les Sims 4 offre des dizaines de cadeaux gratuits

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La bande-annonce en question reproduit une interface d'ordinateur des années 2000 et très vite, le diamant vert voit apparaître la mention « Upcomning free content » (ou contenu gratuit à venir en français). Un dossier s'ouvre, dévoilant des coiffures inédites, de nouvelles tenues mais aussi de nouvelles tailles pour les vêtements de vos personnages.

Toutes les garde-robes vont d'ailleurs recevoir une mise à jour gratuite car des vêtements et accessoires pour les enfants apparaissent brièvement à l'écran. Mais le contenu gratuit ne se limite pas uniquement au dressing de vos Sims. Vous pourrez aussi leur offrir une toute nouvelle décoration intérieure avec de nouveaux éléments de mobilier. 

Le mode Construction va accueillir un large choix de meubles allant du canapé à motif vichy à l'aquarium en passant par les stickers muraux, les lampes ou les rideaux. 

Des surprises pour patienter jusqu'à la prochaine mise à jour majeure

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Si tout ce contenu gratuit devrait combler les joueurs, Maxis n'a dévoilé aucune information concernant la date de déploiement. Mais la bande-annonce indiquait que ces objets seraient distribués via plusieurs vagues de contenu. Cela reste à confirmer, mais il est possible qu'un événement de connexion soit organisé pour l'anniversaire des Sims 4. 

Miniature vidéo

Rappelons également que le titre doit recevoir une nouvelle mise à jour majeure courant septembre. Les vagues d'objets gratuits pourraient donc être un bel amuse-bouche en attendant plus de contenu en jeu. Quoi qu'il arrive, les joueurs ne devraient pas patienter trop longtemps avant d'en savoir plus !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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