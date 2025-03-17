Kingdom Come: Deliverance : Warhorse Studios tourne la page

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 mars 2025 à 18h34
Espériez-vous un des améliorations pour le premier Kingdom Come: Deliverance ? Mauvaise nouvelle, Warhorse Studios ne prévoit aucun retour sur son jeu original.
Kingdom Come: Deliverance : Warhorse Studios tourne la page
Alors que Kingdom Come: Deliverance 2 connaît un beau succès commercial et critique depuis sa sortie, le studio tchèque Warhorse, qui vient de déployer le premier contenu de KCD2, n'envisage pas de revenir sur son prédécesseur. Malgré les demandes régulières de la communauté pour des mises à jour ou même une éventuelle édition remasterisée, le premier opus restera en l'état, sans nouvelles améliorations techniques.

Warhorse préfère regarder vers l'avenir

Interrogé récemment par le youtubeur SxyBiscuit, Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques chez Warhorse Studios, s'est montré clair sur les intentions du studio quant à Kingdom Come: Deliverance: « Nous n'avons pas l'intention de revenir sur Kingdom Come: Deliverance premier du nom sous forme de remaster ou de patch d'amélioration, sauf proposition extérieure concrète, comme cela a été le cas par le passé avec le portage Switch »

Miniature vidéo

Cette déclaration enterre ainsi les espoirs d'une version améliorée sur Xbox One, PS4 ou d'une optimisation générale sur les nouvelles consoles. Les joueurs doivent donc se résoudre à composer avec les performances parfois délicates du jeu initial, notamment dans des zones très exigeantes comme Rattay.

Des performances exceptionnelles pour Kingdom Come: Deliverance 2

Si le studio tourne définitivement la page du premier volet, c'est aussi parce que Kingdom Come: Deliverance 2 s'est imposé comme une référence technique, avec une expérience optimisée et fluide sur l'ensemble des plateformes. Un contraste net avec le premier épisode, qui avait rencontré des difficultés sur PS4 et Xbox One lors du lancement, engendrant moult critiques négatives à l'époque.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cette suite bénéficie d'une finition exemplaire et d'une optimisation saluée par les joueurs et la presse spécialisée. Nous lui avons d'ailleurs donné la note de 17/20 dans notre test. Warhorse souhaite ainsi pleinement se concentrer sur le futur contenu prévu dans la feuille de route déjà publiée.

k1
Pour rappel, Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Le jeu a déjà reçu plusieurs mises à jour et continuera de s'améliorer, tout en accueillant du contenu ces prochains mois.

Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
  • PC
    • Édition Standard → 17,99 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction.
    • Édition Gold → 27,69 € au lieu de 80 €, soit 65 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Kingdom Come: Deliverance : Une version PS5 serait bien prévue, un nouvel indice trouvé
Kingdom Come 29 janvier 2026

Kingdom Come: Deliverance : Une version PS5 serait bien prévue, un nouvel indice trouvé

Un nouvel indice semble indiquer que Kingdom Come: Deliverance va bien débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation.
« Ils ont juste ri » : pourquoi personne ne croyait à Kingdom Come: Deliverance en 2011
Kingdom Come 20 janvier 2026

« Ils ont juste ri » : pourquoi personne ne croyait à Kingdom Come: Deliverance en 2011

La saga Kingdom Come Deliverance est aujourd'hui saluée comme un chef-d'œuvre du RPG, mais le chemin fut semé d'embûches. Une révélation récente montre que même les créateurs du moteur graphique utilisé, Crytek, jugeaient les ambitions du studio tchèque totalement irréalistes à l'époque.
Kingdom Come: Deliverance pourrait nous réserver une belle surprise
Kingdom Come 02 janvier 2026

Kingdom Come: Deliverance pourrait nous réserver une belle surprise

Il semblerait que Kingdom Come: Deliverance n'ait pas encore dit son dernier mot et réserve une belle surprise à la communauté.

commentaire (0)