Kingdom Come: Deliverance : Warhorse Studios tourne la page

Espériez-vous un des améliorations pour le premier Kingdom Come: Deliverance ? Mauvaise nouvelle, Warhorse Studios ne prévoit aucun retour sur son jeu original.
Alors que Kingdom Come: Deliverance 2
connaît un beau succès commercial et critique depuis sa sortie, le studio tchèque Warhorse, qui vient de déployer le premier contenu de KCD2
, n'envisage pas de revenir sur son prédécesseur. Malgré les demandes régulières de la communauté pour des mises à jour ou même une éventuelle édition remasterisée, le premier opus restera en l'état, sans nouvelles améliorations techniques.
Warhorse préfère regarder vers l'avenir
Interrogé récemment par le youtubeur SxyBiscuit, Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques chez Warhorse Studios, s'est montré clair sur les intentions du studio quant à Kingdom Come: Deliverance
: « Nous n'avons pas l'intention de revenir sur Kingdom Come: Deliverance premier du nom sous forme de remaster ou de patch d'amélioration, sauf proposition extérieure concrète, comme cela a été le cas par le passé avec le portage Switch
»
Cette déclaration enterre ainsi les espoirs d'une version améliorée sur Xbox One, PS4 ou d'une optimisation générale sur les nouvelles consoles. Les joueurs doivent donc se résoudre à composer avec les performances parfois délicates du jeu initial
, notamment dans des zones très exigeantes comme Rattay.
Des performances exceptionnelles pour Kingdom Come: Deliverance 2
Si le studio tourne définitivement la page du premier volet, c'est aussi parce que Kingdom Come: Deliverance 2 s'est imposé comme une référence technique
, avec une expérience optimisée et fluide sur l'ensemble des plateformes. Un contraste net avec le premier épisode, qui avait rencontré des difficultés sur PS4 et Xbox One lors du lancement, engendrant moult critiques négatives à l'époque.
Cette suite bénéficie d'une finition exemplaire et d'une optimisation saluée par les joueurs et la presse spécialisée. Nous lui avons d'ailleurs donné la note de 17/20 dans notre test
. Warhorse souhaite ainsi pleinement se concentrer sur le futur contenu prévu dans la feuille de route déjà publiée.
Pour rappel, Kingdom Come: Deliverance 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series
. Le jeu a déjà reçu plusieurs mises à jour et continuera de s'améliorer, tout en accueillant du contenu ces prochains mois.
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
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