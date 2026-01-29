Kingdom Come: Deliverance : Une version PS5 serait bien prévue, un nouvel indice trouvé

Un nouvel indice semble indiquer que Kingdom Come: Deliverance va bien débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation.

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Un leak pour la version PS5 de Kingdom Come: Deliverance sur le PS Store

Mise à jour pour PlayStation 5



La version PS5 de Kingdom Come: Deliverance bénéficie désormais d'améliorations graphiques, notamment une résolution 4K, un taux de rafraîchissement amélioré, des textures haute résolution et bien plus encore. La Bohême médiévale n'a jamais été aussi belle.

The PlayStation Store description for Kingdom Come: Deliverance in the U.K., etc. has been updated with information about an unannounced PS5 version—4K, improved frame rate, high-res textures, and more: store.playstation.com/en-gb/produc... Gematsu page: www.gematsu.com/games/kingdo...



[image or embed] — Gematsu (@gematsu.com) 28 janvier 2026 à 17:57

Bientôt, une annonce ?











Ce n'est pas la première fois qu'une potentielle version PS5 pourfait parler d'elle. Après un léger teasing de la part de Warhorse Studios et une rumeur lancée sur Reddit,En effet, comme repéré par Gematsu, et partagé sur le réseau social Bluesky, le PlayStation Store U.K a fait fuiter l'information avant l'heure :. Dans la description, qui a été retirée depuis plusieurs heures, il était possible de lire les mots suivants :Ainsi, ce leak suggère fortement queCependant, et comme vous le savez probablement déjà, Warhorse Studios n'a pas annoncé. Bien que les indices s'empilent progressivement au fil du temps, et plus précisément ces dernières semaines, rien n'est encore officiel. Toutefois, cela semble tout à fait possible, notamment en raison du succès de la franchise, et plus particulièrement du deuxième opus qui a ravit de nombreux joueurs et joueuses. Affaire à suivre, dans tous les cas...Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.