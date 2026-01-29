Kingdom Come: Deliverance : Une version PS5 serait bien prévue, un nouvel indice trouvé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 10h59
Un nouvel indice semble indiquer que Kingdom Come: Deliverance va bien débarquer sur la dernière console de Sony/PlayStation.
Kingdom Come: Deliverance : Une version PS5 serait bien prévue, un nouvel indice trouvé
Ce n'est pas la première fois qu'une potentielle version PS5 pour Kingdom Come: Deliverance fait parler d'elle. Après un léger teasing de la part de Warhorse Studios et une rumeur lancée sur Reddit, un nouvel indice suggérant l'arrivée prochaine de Kingdom Come: Deliverance sur PS5 a surgi sur la Toile.

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Un leak pour la version PS5 de Kingdom Come: Deliverance sur le PS Store

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En effet, comme repéré par Gematsu, et partagé sur le réseau social Bluesky, le PlayStation Store U.K a fait fuiter l'information avant l'heure : une version PS5 de Kingdom Come: Deliverance serait bien prévue. Dans la description, qui a été retirée depuis plusieurs heures, il était possible de lire les mots suivants : 
Mise à jour pour PlayStation 5

La version PS5 de Kingdom Come: Deliverance bénéficie désormais d'améliorations graphiques, notamment une résolution 4K, un taux de rafraîchissement amélioré, des textures haute résolution et bien plus encore. La Bohême médiévale n'a jamais été aussi belle.
Ainsi, ce leak suggère fortement que Warhorse Studios prévoit de sortir Kingdom Come: Deliverance sur PS5, et très probablement sur Xbox Series aussi

The PlayStation Store description for Kingdom Come: Deliverance in the U.K., etc. has been updated with information about an unannounced PS5 version—4K, improved frame rate, high-res textures, and more: store.playstation.com/en-gb/produc... Gematsu page: www.gematsu.com/games/kingdo...

[image or embed]

— Gematsu (@gematsu.com) 28 janvier 2026 à 17:57

Bientôt, une annonce ? 

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Cependant, et comme vous le savez probablement déjà, Warhorse Studios n'a pas annoncé l'arrivée de Kingdom Come: Deliverance sur PS5 et/ou Xbox Series. Bien que les indices s'empilent progressivement au fil du temps, et plus précisément ces dernières semaines, rien n'est encore officiel. Toutefois, cela semble tout à fait possible, notamment en raison du succès de la franchise, et plus particulièrement du deuxième opus qui a ravit de nombreux joueurs et joueuses. Affaire à suivre, dans tous les cas...

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Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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