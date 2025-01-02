Kingdom Come: Deliverance : Carte (map) interactive du premier opus

L'utilisation d'une carte interactive pour Kingdom Come: Deliverance peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Kingdom Come: Deliverance
est un RPG en monde ouvert, lequel est d'ailleurs relativement vaste. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel emplacement. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliser une carte interactive de Kingdom Come: Deliverance
.
Carte interactive de Kingdom Come: Deliverance
Comme nous vous le disions, Kingdom Come: Deliverance
regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les quêtes annexes, l'emplacement de certains objets, ou les camps. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Kingdom Come: Deliverance
est évidemment la bienvenue.
- Meilleure carte interactive de Kingdom Come: Deliverance → github.io
Grâce à cette carte
, qui vous propose toutes les régions de Kingdom Come: Deliverance, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive
, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les emplacements de voyages rapides, les différents PNJ, les camps... En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Kingdom Come: Deliverance
, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.
Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.
En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Kingdom Come: Deliverance
, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.
Rappelons qu'une suite
arrivera le 4 février 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà l'obtenir tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming :
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