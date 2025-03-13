Kingdom Come: Deliverance 2 : MàJ 1.2, les nouveautés et patch notes

La mise à jour 1.2 est arrivée dans Kingdom Come: Deliverance 2 et ajoute du contenu, tout en venant corriger de très nombreux points. Retrouvez le patch notes dans notre article.
Les développeurs de Kingdom Come: Deliverance 2
continue leur travail pour améliorer l'expérience, comme promis. Le patch 1.2 est d'ailleurs publié ce 13 mars, avec un peu de contenu, ce qui est toujours bon à prendre, et énormément de corrections et équilibrages pour améliorer le jeu, ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux joueurs.
Nous retrouvons par exemple le mode Barber, qui permet de modifier l'apparence d'Henry, de nouvelles quêtes gratuites, tandis que les joueurs pourront aussi découvrir le support de mods officiel. Cette mise à jour est le fruit de cinq mois de travail, d'après le studio. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.2 de KCD2
ci-dessous pour tout savoir de cette petite mise à jour.
Patch 1.2 de Kingdom Come: Deliverance 2
Nouveautés Barbier
- Introduction de la fonctionnalité de barbier. Découvrez-la à Zhelejov et Kuttenberg !
Fonctionnalités Succès
- Ajustement de la difficulté de certains tests de compétences pour permettre aux joueurs de débloquer plus facilement le succès "C'était moins une".
- Correction d'un problème où le succès "Le Seigneur reprend ce qu'il a donné" se débloquait parfois sans remplir ses conditions.
Alchimie
- Amélioration des effets de lumière.
- Amélioration de la résolution des textures de feu.
- Correction d'un flash lors de l'animation du versement.
- Correction d'une étiquette mal localisée dans la liste des recettes d'alchimie.
Animaux
- Amélioration des animations de mort et du ragdoll pour les vaches et les taureaux.
- Correction de certains points d'apparition d'animaux défaillants.
- Correction des réactions des lièvres face à Mutt.
- Correction des mouvements aléatoires des animaux et réduction de la fréquence de leurs changements de direction.
Champ de tir à l'arc
- Les flèches sont désormais automatiquement rééquipées après un concours de tir à l'arc.
- Correction d'un problème où les PNJ concurrents arrêtaient parfois de tirer.
Équilibrage
- Rééquilibrage de la vitesse à laquelle les aliments se détériorent.
- Rééquilibrage des valeurs de durabilité des armures ; les distinctions entre les armures sont désormais plus claires.
- Rééquilibrage de la formule déclenchant une perte de connaissance due à l'ivresse.
- Rééquilibrage des objets de furtivité.
- Rééquilibrage du prix de la viande et des objets lootés sur les animaux.
- Rééquilibrage de la difficulté du vol à la tire.
- Rééquilibrage des dégâts subis par chaque couche d'armure.
- Rééquilibrage de l'influence de la qualité d'un objet sur son prix.
- Rééquilibrage du prix des équipements pour chevaux.
- Rééquilibrage des prix et caractéristiques des bijoux.
- Rééquilibrage du poids des objets.
- Rééquilibrage du confort lors de la lecture de livres dans les auberges.
- Modification de la répartition des armes à distance dans les boutiques.
- Modification des statistiques du Kit du Vaillant Chasseur.
- Légère amélioration du butin des coffres dans certains camps de bandits.
- Réduction des prix des instructeurs.
- Réduction de la valeur globale du contenu des coffres de caravanes.
- Renforcement des armes d'hast.
- Réduction du prix des boucliers.
- Augmentation du prix auquel le joueur peut vendre les herbes.
- Recalcul de la visibilité des objets en fonction de leur apparence.
- Correction de l'affichage incorrect du charisme maximal d'un objet sale.
- Plusieurs serrures de la région de Trosky ont été simplifiées.
- Serrures simplifiées sur les coffres contenant principalement de la nourriture.
- Ajustement de la difficulté du crochetage de certains coffres chez les marchands de chevaux.
- Correction d'un exploit avec un coffre se remplissant automatiquement contenant un dé équilibré.
- Correction des valeurs incorrectes de dégâts des flèches.
Forge
- Rééquilibrage général du mini-jeu de forge.
- Amélioration de l'indicateur visuel du refroidissement des pièces forgées.
- Ajout de recettes de fers à cheval chez divers marchands et lieux.
- Suppression du bézoard de l'alchimie et ajout à la forge.
- Correction de l'alignement des produits semi-finis à la forge et à l'enclume.
- Correction de la recette de l'épée du chevalier.
- Correction d'un problème empêchant l'interaction avec les forgerons lorsque le joueur utilise leur forge pour le mini-jeu.
Charrettes
- Augmentation de la distance d'interaction pour monter sur les charrettes.
- Correction d'un problème de spawn du joueur à l'intérieur d'une charrette lors d'événements près de l'étang de Vidlak.
- Correction des collisions invisibles restant après la disparition des charrettes.
- Correction de l'alignement des roues de charrette avec le sol.
- Correction des morts aléatoires après descente d'une charrette.
Combat
- Augmentation des dégâts des combos multi-frappes.
- Ajout d'animations faciales appropriées pour Henry pendant l'exécution d'un ennemi mourant.
- Ajustement de l'animation pour bander l'arc en mouvement.
- Être touché n'interrompt plus le joueur lorsqu'il dégaine une arme.
- Ajustement des animations d'attaque libre avec une torche.
- Ajustement de l'animation du chien attaquant une cible équipée d'une arme à distance.
- Amélioration de l'animation de visée à l'arbalète.
- Introduction d'un délai court entre les attaques en mêlée pour réduire l'efficacité du spam d'attaques.
- Ajustement de l'animation quand le joueur est tiré à terre d'un cheval.
- Amélioration d'effets sonores tels que les coups sur le bouclier et les tirs à l'arbalète.
- Correction de nombreux autres problèmes mineurs liés au combat.
Vie quotidienne
- Amélioration générale des routines quotidiennes des PNJ sur les deux cartes.
- Amélioration de l'animation des PNJ balayant.
- Révision de la logique de fermeture des portes des magasins.
- Amélioration des transitions d'animations lors de la sortie de la posture adossée, tenant compte désormais de la direction du mouvement.
- Amélioration de la posture et des animations des femmes mendiantes.
- Amélioration de la posture assise et des animations d'inactivité des femmes.
- Ajustement du passage interdit à la tente du sellier près du marché aux chevaux à Kuttenberg.
- Les aliments dans les étagères de la boulangerie à Tarmark à Kuttenberg ne sont plus gratuits.
- Ajustement des zones interdites dans certaines arrière-salles des bains publics à Kuttenberg.
- Ajout d'une restriction d'entrée pour les animaux de compagnie dans les tentes du camp de Sigismund.
- Ajustement de l'emplacement des particules de fumée près de plusieurs fenêtres à Kuttenberg.
- Ajout de particules d'eau pour les PNJ lorsqu'ils se lavent ou boivent dans les abreuvoirs.
- Le boulanger à Tarmark ferme désormais sa porte à la fin de son service.
- Ajout d'un délai avant que le prochain bandit ne commence à patrouiller après l'élimination du précédent.
- La porte de la chambre du joueur à l'Auberge du Diable reste désormais ouverte.
- Correction des cycles journaliers des personnes à la porte nord de Kuttenberg.
- Correction des cycles journaliers des villageois à Suchdol pendant la nuit.
- Correction de certains aliments gratuits au marché aux légumes de Kuttenberg.
- Correction de la boutique du tailleur laissée sans surveillance et déverrouillée en soirée à Kuttenberg.
- Correction des aubergistes coincés près du tonneau dans la taverne du Trou dans le Mur.
- Correction de plusieurs portes de maisons à Kuttenberg laissées déverrouillées la nuit.
- Correction du problème avec les soldats Coumans ne discutant pas entre eux dans le camp de Sigismund.
- Correction de l'infraction constamment active dans la forge à Hoprink à Kuttenberg.
- Correction d'une infraction derrière le comptoir du boulanger dans le quartier tchèque à Kuttenberg.
- Correction de la possibilité que Mutt tombe facilement dans les puits de mine à l'ouest de Kuttenberg.
- Correction de problèmes concernant certains objets sans propriétaire approprié à Kuttenberg.
- Correction des PNJ à Miskowitz tombant parfois sous le terrain en nourrissant les poulets.
- Correction de divers endroits à Kuttenberg où le joueur commençait à lire un livre à travers un PNJ lisant le même livre.
- Correction des conflits de comportement des PNJ devant cacher un objet lors de l'utilisation d'un rebord ou d'une échelle.
- Correction de la couleur incorrecte (bleue) d'une zone interdite sur une des tours de fortification à Kuttenberg.
- Correction de la cohérence des zones interdites sur une tour de fortification à Kuttenberg.
- Correction du comportement de certains gardes blessés à Kuttenberg préférant ne pas dormir pour récupérer.
- Correction du boulanger du quartier tchèque à Kuttenberg ne vendant rien.
- Correction de problèmes liés aux PNJ utilisant des torches souhaitant grimper à une échelle ou s'allonger.
- Les aliments ne sont plus gratuits à l'étal du boulanger dans le quartier juif.
- Correction d'une partie des souterrains de Kuttenberg permettant l'apparition des compagnons.
- Correction du pillage des cadavres de contrebandiers morts considéré comme un vol dans les souterrains de Kuttenberg.
Dés
- Ajout de plus d'argent à certains joueurs de dés.
- Correction du gain d'XP d'agilité en débutant une partie de dés.
- Correction du problème où les dés traversaient parfois l'insigne.
Environnement
- Amélioration générale de l'environnement sur les deux cartes.
- Amélioration de l'environnement près des limites du niveau afin de le rendre plus agréable, même s'il n'est pas accessible.
- Amélioration de l'apparence du château de Trosky vu de loin.
- Ajustement de la visibilité intérieure à distance dans la taverne de l'Empereur Charles.
- Refonte de la navigation des PNJ à Kuttenberg, leur permettant de mieux profiter des rues plus larges.
- Suppression des collisions déplacées sur la rivière près de Sedletz.
- Amélioration des ombres du modèle de l'église Saint-Jacques.
- Amélioration des textures de certaines maisons à Suchdol.
- Placement de meilleures chaises dans l'Auberge du Diable.
- Amélioration de l'éclairage à Kuttenberg.
- Les points d'intérêt souterrains ne sont plus découverts lorsqu'on marche à leur emplacement en surface.
- Amélioration des textures sur plusieurs maisons à Kuttenberg.
- Suppression d'un artefact d'ombre sur le modèle de baignoire.
- Amélioration des cartes normales du modèle d'étagère.
- Correction des problèmes de navigation des PNJ dans plusieurs maisons de Kuttenberg.
- Correction de la navigation des PNJ autour de la forteresse de Nebakov.
- Correction de plusieurs problèmes d'éclairage incohérent sur la forteresse de Suchdol.
- Correction de l'eau luminescente dans les tunnels sous Maleshov.
- Correction des reflets dans la zone nord de la carte Trosecko.
- Correction des particules lumineuses et de fumée des chaudrons.
- Correction des problèmes de chevauchement graphique (Z-fighting) sur divers rochers.
- Correction des problèmes de chevauchement graphique (Z-fighting) dans les tours de garde des remparts de Kuttenberg.
- Correction des problèmes de chevauchement graphique (Z-fighting) sur les bâtiments à Kuttenberg.
- Correction des problèmes de chevauchement graphique (Z-fighting) sur les remparts de Suchdol.
- Amélioration visuelle de plusieurs maisons à Kuttenberg.
- Correction d'une texture étirée sur une maison jaune dans la rue Tarmark.
- Correction des maisons sans intérieur visible à distance.
- Correction d'un mauvais coin de maison à Kuttenberg.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait aller sous l'eau dans certaines parties de la rivière près de Sedletz.
- Correction d'escaliers impossibles à monter dans la taverne All Saints.
- Correction de plusieurs problèmes dans les maisons du village de Suchdol.
- Correction du sanctuaire manquant à l'extérieur du village sur la carte de Maleshov.
- Correction de nombreux arbres placés légèrement au-dessus du terrain.
- Correction de la pluie à l'intérieur d'une grange à Zhelejov.
- Correction de la tête du joueur passant à travers un mur dans une cave à Vrchlitz.
- Correction de l'inaccessibilité du magasin du tailleur à Kuttenberg.
- Correction de problèmes susceptibles de bloquer le joueur à divers endroits.
Le patch étant très, très conséquent, nous vous avons listé les points les plus importants. Vous pouvez retrouver le reste sur le site officiel
. Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
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- Édition Standard → 20,79 € au lieu de 60 €, soit 65 % de réduction.
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