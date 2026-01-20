« Ils ont juste ri » : pourquoi personne ne croyait à Kingdom Come: Deliverance en 2011



le 20 janvier 2026 à 18h00 Publié par Corentin Rimbert le 20 janvier 2026 à 18h00

La saga Kingdom Come Deliverance est aujourd'hui saluée comme un chef-d'œuvre du RPG, mais le chemin fut semé d'embûches. Une révélation récente montre que même les créateurs du moteur graphique utilisé, Crytek, jugeaient les ambitions du studio tchèque totalement irréalistes à l'époque.