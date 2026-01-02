Kingdom Come: Deliverance pourrait nous réserver une belle surprise

Il semblerait que Kingdom Come: Deliverance n'ait pas encore dit son dernier mot et réserve une belle surprise à la communauté.

Une arrivée de Kingdom Come: Deliverance sur PS5 et Xbox Series ?

Kingdom Come: Deliverance 2, bientôt sur Switch 2 ?

Disponible depuis février 2018 sur PC, PS4 et Xbox One,a connu un beau succès, à tel point que la franchise a, comme vous le savez probablement déjà, eu le droit à un deuxième opus. Pour autant,En effet, selon une récente rumeur, dont les informations proviennent de l'utilisateur Reddit bertik11,. Un mois qui n'est pas tout à fait anodin, carsoufflera sa huitième bougie en février 2026.D'après bertik11, cette version « remaster » dene proposerait « rien de révolutionnaire ni d'entièrement nouveau ». Il s'agirait, ainsi, plutôt d'un portage sur les consoles de dernière génération, qui pourrait, dès lors, offrir de meilleurs visuels, des temps de chargement plus courts et 60 FPS. Pour autant, rien n'est encore tout à fait sûr.Bien qu'il ne s'agisse pas de la première rumeur à ce sujet, Warhorse Studios n'a pas communiqué officiellement à propos de potentielles versions PS5 et Xbox Series de. Affaire à suivre, donc...Dans la même idée, et plus précisément en décembre 2025, l'insider Nash Weedle avait indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 devrait, prochainement, arriver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2. D'ailleurs, Nash Weedle avait précisé qu'une mise à niveau Switch 2 serait potentiellement prévue pour. Autant de projets, qui n'en sont encore qu'à l'état de rumeur, mais qui semblent tout à fait plausibles.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.