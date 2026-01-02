Kingdom Come: Deliverance pourrait nous réserver une belle surprise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 janvier 2026 à 14h58
Il semblerait que Kingdom Come: Deliverance n'ait pas encore dit son dernier mot et réserve une belle surprise à la communauté.
Kingdom Come: Deliverance pourrait nous réserver une belle surprise
Disponible depuis février 2018 sur PC, PS4 et Xbox One, Kingdom Come: Deliverance a connu un beau succès, à tel point que la franchise a, comme vous le savez probablement déjà, eu le droit à un deuxième opus. Pour autant, Kingdom Come: Deliverance fait encore parler de lui aujourd'hui, étant donné qu'une rumeur laisse entendre qu'une version « remaster » à destination des dernières consoles pourrait voir le jour.

Une arrivée de Kingdom Come: Deliverance sur PS5 et Xbox Series ?

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En effet, selon une récente rumeur, dont les informations proviennent de l'utilisateur Reddit bertik11, une version « remaster » de Kingdom Come: Deliverance, à destination de la PS5, de la Xbox Series et du PC, pourrait se rendre disponible en février 2026. Un mois qui n'est pas tout à fait anodin, car Kingdom Come: Deliverance soufflera sa huitième bougie en février 2026.

D'après bertik11, cette version « remaster » de Kingdom Come: Deliverance ne proposerait « rien de révolutionnaire ni d'entièrement nouveau ». Il s'agirait, ainsi, plutôt d'un portage sur les consoles de dernière génération, qui pourrait, dès lors, offrir de meilleurs visuels, des temps de chargement plus courts et 60 FPS. Pour autant, rien n'est encore tout à fait sûr.

Kingdom Come 1 upgrade Info
byu/bertik11 inGamingLeaksAndRumours

Bien qu'il ne s'agisse pas de la première rumeur à ce sujet, Warhorse Studios n'a pas communiqué officiellement à propos de potentielles versions PS5 et Xbox Series de Kingdom Come: Deliverance. Affaire à suivre, donc...

Kingdom Come: Deliverance 2, bientôt sur Switch 2 ?

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Dans la même idée, et plus précisément en décembre 2025, l'insider Nash Weedle avait indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 devrait, prochainement, arriver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2. D'ailleurs, Nash Weedle avait précisé qu'une mise à niveau Switch 2 serait potentiellement prévue pour Kingdom Come: Deliverance. Autant de projets, qui n'en sont encore qu'à l'état de rumeur, mais qui semblent tout à fait plausibles.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Kingdom Come: Deliverance est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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