Les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 laissent des avis hilarants sur les vrais lieux du jeu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 16h49
Kingdom Come: Deliverance 2 est reconnu pour sa reproduction fidèle des lieux historiques de République tchèque, attirant l'attention des joueurs bien au-delà de l'écran. Mais récemment, certaines destinations célèbres comme le château de Trosky ou la Cour italienne de Kutná Hora ont vu apparaître des commentaires surprenants de visiteurs un peu particuliers…
Les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 laissent des avis hilarants sur les vrais lieux du jeu
À quelques semaines de l'ouverture de la saison touristique en République tchèque, des joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 ont décidé de laisser des avis insolites sur les véritables lieux présents dans le jeu, en se faisant passer pour des personnages de cette aventure médiévale.

Le château de Trosky pris d'assaut par des visiteurs virtuels

Parmi les lieux ciblés, le château de Trosky est sans doute celui qui a reçu les commentaires les plus drôles. Ainsi, un joueur raconte avec humour :
Mon ami Hans a été immédiatement couvert d'excréments par un vaurien depuis la tour de garde. Je n'ai jamais vu une telle absurdité auparavant !
Un autre prétend avoir été torturé sur place, tandis qu'un troisième déclare avoir eu des démêlés peu agréables avec un forgeron local. Ces avis comiques, bien qu'absurdes, ont néanmoins tous attribué la note maximale au lieu, améliorant ainsi sa notation générale sur Internet.

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La Cour italienne : lieu d'un braquage fictif, mais noté 5 étoiles

La célèbre Cour italienne de Kutná Hora n'a pas non plus été épargnée par ces critiques humoristiques. Un prétendu voleur explique fièrement :
Je viens de voler l'argent de Sigismond ici pour lever une armée contre lui. Certainement, rien de mal ne se produira demain. Que Dieu soit avec vous.
En réponse, le roi Sigismond lui-même (ou presque) a laissé sa propre critique négative, déplorant une sécurité défaillante et un vol catastrophique.

Un phénomène positif pour le tourisme

Malgré ces commentaires décalés et humoristiques, tous les avis ont finalement donné cinq étoiles aux lieux visités. Ces notes positives contribuent ainsi de manière inattendue à la promotion des véritables lieux historiques de République tchèque auprès des touristes et visiteurs potentiels. Et cela donnera peut-être envie à certains d'aller les visiter...

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Avec de telles initiatives originales, Kingdom Come: Deliverance 2 pourrait même inspirer des visites guidées spéciales pour la prochaine saison touristique, alliant histoire et jeu vidéo.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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