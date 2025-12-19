Le directeur de Kingdom Come: Deliverance affirme que l'IA « est là pour durer »

Le rôle et l'impact de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique sont au centre de nombreux débats. Récemment, le directeur de la franchise Kingdom Come: Deliverance a partagé son opinion sur cet outil controversé.
L'intelligence artificielle
occupe une place de plus en plus importante dans l'industrie vidéoludique. Aujourd'hui, elle provoque deux réactions majeures. Certains studios et éditeurs ont décidé d'embrasser cette nouvelle technologie et de l'utiliser de manière plus ou moins importante. C'est le cas notamment de KRAFTON (créateur de PUBG), d'Electronic Arts suite à son rachat
ou encore de Roblox.
Mais la deuxième réaction est de protester contre l'utilisation de l'IA, notamment dans le processus créatif
. Dans ce domaine, plusieurs noms ont déjà pris position comme le créateur de The Last of Us
ou le réalisateur de The Witcher 3. Mais il existe des opinions plus nuancées sur le sujet, à l'image des propos récemment partagés par Daniel Vávra.
L'intelligence artificielle est inévitable pour le responsable de la licence Kingdom Come: Deliverance
Sur X/Twitter, le responsable de la franchise Kingdom Come: Deliverance
a partagé son point de vue sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo. Son message débute avec une comparaison entre l'hystérie provoquée par l'utilisation de cette nouvelle technologie et l'arrivée des machines à vapeur au cours du 19e siècle. Prenant la défense de Sven Vincke (qui a récemment donné son opinion sur le sujet), il exprime son inquiétude sur le sujet, mais aussi une triste réalité.
Je ne suis pas fan des graphismes générés par l'IA, mais il est temps d'affronter la réalité. L'IA est là pour durer. Aussi effrayant que cela puisse être, c'est ainsi. Personnellement, c'est surtout dans la musique que cela m'inquiète, car on ne reconnaît même plus l'IA.
Une technologie qui pourrait « permettre à n'importe qui, à un coût dérisoire, de concrétiser quasiment n'importe quelle idée ambitieuse »
Si elle touche l'industrie vidéoludique, l'intelligence artificielle est aussi accessible au grand public avec des outils comme Midjourney et Stable Diffusion pour la création d'images ou Suno pour la musique
. Via des mises à jour régulières, ces outils deviennent de plus en plus perfectionnés et difficiles à détecter. Ces points sont problématiques pour Daniel Vávra, mais il évoque aussi les atouts de l'intelligence artificielle dans certains domaines.
Dans la même publication, il explique que l'intelligence artificielle peut s'occuper des tâches secondaires ou accélérer le développement de certains projets
. « Si l'IA peut m'aider à créer un jeu épique en un an avec une équipe réduite, comme avant, je suis partant. Ce jeu aura toujours un directeur artistique, des scénaristes, des programmeurs et des graphistes, mais ils n'auront plus à se soucier des tâches fastidieuses et ennuyeuses ; ils pourront se concentrer sur l'essentiel
».
Ces déclarations risquent de diviser la communauté, qui est soit totalement opposée à cette utilisation ou qui l'accepte dans tous les domaines, y compris la création. Toutefois, Daniel Vávra conclut en précisant que si l'IA générative « pourrait bien signer la fin de l'humanité – nul ne le sait pour l'instant –, elle pourrait aussi permettre à n'importe qui, à un coût dérisoire, de concrétiser quasiment n'importe quelle idée ambitieuse.
»
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