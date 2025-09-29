Electronic Arts racheté pour 55 milliards : l'IA au cœur de la stratégie des nouveaux propriétaires

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 septembre 2025 à 18h09
Electronic Arts vient de change de mains pour 55 milliards de dollars. Le nouvel actionnariat mise sur l'intelligence artificielle pour réduire les coûts et accroître la rentabilité de l'éditeur américain.
Electronic Arts racheté pour 55 milliards : l'IA au cœur de la stratégie des nouveaux propriétaires
La nouvelle est tombée il y a quelques heures, Electronic Arts a été racheté pour 55 milliards de dollars par un consortium composé de Silver Lake, du fonds souverain saoudien (PIF) et d'Affinity Partners, la société d'investissement de Jared Kushner, gendre de Donald Trump. Les actionnaires actuels recevront 210 dollars par action, soit une prime de 25 % par rapport au cours en bourse. Mais un rapport semble indiquer que les nouvelles têtes pensantes vont apporter de gros changements, pour maximiser la rentabilité, grâce à l'IA.

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L'intelligence artificielle au service des coûts et des profits

Selon le Financial Times, les nouveaux propriétaires misent sur une utilisation accrue de l'IA afin de réduire significativement les coûts opérationnels d'EA et booster ses profits dans les prochaines années. Une stratégie pensée pour absorber la lourde dette liée au rachat, alors que l'entreprise n'avait historiquement qu'un faible endettement net.

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Une orientation qui interroge les joueurs

L'annonce ne précise pas encore comment l'IA sera concrètement intégrée dans les activités de l'éditeur. La communauté s'interroge donc : l'IA servira-t-elle à optimiser la gestion interne, ou aura-t-elle un impact direct sur le développement des jeux ? La question reste ouverte, mais suscite déjà débats et inquiétudes chez certains joueurs, notamment sur la qualité et la créativité des futurs titres EA, qui a largement déçu son public ces dernières années.

Un géant du jeu vidéo désormais privé

Avec cette acquisition, EA quitte la bourse et devient une entreprise privée. Une décision qui pourrait donner davantage de liberté stratégique au nouvel actionnariat, tout en accentuant la pression sur la rentabilité. Electronic Arts, à la tête de licences comme EA SPORTS FC, Battlefield ou encore Les Sims, s'apprête donc à entamer un nouveau chapitre de son histoire, avec l'intelligence artificielle comme pierre angulaire. À condition que le rachat aille au bout, ce qui devrait se conclure aux alentours de mi-2026.
Corentin Rimbert

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commentaire (1)

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Allons bon (invité) Le 29/09/2025 à 22:56

Ça étonne qui mdr ça passe en privé bien sûr que la rentabilité sera primordiale