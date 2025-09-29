Electronic Arts racheté pour 55 milliards : l'IA au cœur de la stratégie des nouveaux propriétaires



le 29 septembre 2025 à 18h09 Publié par Corentin Rimbert le 29 septembre 2025 à 18h09

Electronic Arts vient de change de mains pour 55 milliards de dollars. Le nouvel actionnariat mise sur l'intelligence artificielle pour réduire les coûts et accroître la rentabilité de l'éditeur américain.