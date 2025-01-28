Kingdom Come: Deliverance 2 : Très bonne nouvelle pour la VF, qui va être remaniée

Après les retours de la presse, les développeurs ont pris en compte certaines remarques et vont appliquer des modifications au doublage français.
Au début du mois de janvier nous découvrions Kingdom Come: Deliverance 2
, en nous vous avons partagé notre preview, comme bon nombre de médias. Seulement, nous avons remarqué que le doublage français était inégal. Si les protagonistes bénéficiaient d'une belle doublure, certains PNJ secondaires, en revanche, étaient très mal joués, ce qui ne manquait pas de nous sortir du jeu.Les développeurs semblent avoir pris note de ce retour puisque l'éditeur vient d'annoncer que le doublage sera actualisé
.
Nouveau doublage pour Kingdom Come: Deliverance 2
Après les critiques, l'éditeur, Plaion, nous a contactés pour nous faire part d'un changement important et bienvenu : une partie du doublage sera réeffectuée
.
Tout ne sera pas réenregistré. Seules les parties concernées verront les acteurs retourner derrière le micro pour refaire les scènes. Une partie sera disponible lors de la sortie, l'autre en mars.
Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les futurs joueurs, puisque cela va améliorer la qualité de Kingdom Come: Deliverance
2, mais cela prouve également que les retours sont écoutés avec attention. En fonction de comment les joueurs accueillent cette suite, qui est très attendue, il se pourrait que les équipes apportent d'autres changements au gameplay.
Quoi qu'il en soit, Kingdom Come: Deliverance 2 arrive le 4 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous retrouverez également notre test, pour tout savoir. Et en attendant, n'hésitez pas à (re)lire notre preview
.
Si vous êtes un néophyte de l'univers, nous vous expliquons s'il est important ou non de faire le premier épisode
. Le titre ne sortira pas sur PS4 et Xbox One
, et son arrivée dans le Game Pass n'est pas prévue
.
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