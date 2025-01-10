Preview Kingdom Come: Deliverance 2 : On y a joué quelques heures, voici notre avis

Nous avons eu la chance de découvrir Kingdom Come: Deliverance 2 avant sa sortie, dans le but de vous proposer une preview et savoir s'il faut, ou non, l'attendre avec impatience.

Une introduction qui pose les bases

Un bis repetita, mais en mieux





OS → Windows 10

→ Windows 10 Carte Graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

→ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Processeur → i7-13700F 2.10 GHz

→ i7-13700F 2.10 GHz RAM → 32 Go

Une attente méritée

premier du nom est sorti en février 2018, et a reçu de belles critiques de la part des joueurs au fil du temps, notamment sur son monde et l'aspect RPG qu'il propose.Évidemment, ce deuxième épisode est très attendu, notamment grâce à la qualité du 1, mais aussi grâce aux différentes vidéos et informations que le studio, Warhorse Studios, a mises en ligne ces derniers mois, démontrant l'ambition du projet.Nous avons eu l'opportunité d'y accéder avant sa sortie, pour vous proposer une preview, que nous vous garantissons sans spoiler évidemment. L'histoire ne sera que très peu abordée, etAvant toute chose,. Il s'agit d'une toute nouvelle histoire, qui se base certes sur le premier épisode, mais si ce n'est quelques références de temps à autre, les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas du tout la licence ne seront pas perdus pour autant.Nous retrouvons Henry, accompagné de son ami Hans Capon, un noble. Après une première cinématique, nous nous retrouvons quelques jours avant les faits évoqués, avec les deux personnes qui ont un message à livrer. Évidemment, rien ne se passera comme prévu et nous voilà partis pour une nouvelle aventure, riche en rebondissements et surtout en action qui nous amènera, de fil en aiguille, à cette fameuse première cinématique.Cette première heure de jeu pose les bases, pour les éléments essentiels du gameplay, notamment les combats, les interactions avec les autres PNJ et le système de réputation, que des choses vues dans le premier épisode.Warhorse Studios n'a pas fait dans la démesure et a su rester fidèle à l'esprit du premier jeu. Même dans la construction des premières heures. Tout est fait en douceur, mais les choses sont un peu plus rapides ici pour ne pas perdre les joueurs.Si vous avez refait le premier il y a peu, les points communs seront flagrants. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez le droit à une belle présentation du fonctionnement de Kingdom Come: Deliverance 2 avec quelques séquences de gameplay qui alternent avec des cinématiques avant d'enfin être plongé dans le grand bain.De manière générale, cette présentation des fondamentaux est mieux proposée aux joueurs, puisque tout est plus rapide et moins complexe. Les combats par exemple ont été épurés, non pas pour les rendre plus simples, mais pour faciliter la prise en main et les rendre moins complexes dans leur approche. Nous retrouvons aussi le système de faim et d'énergie, pour forcer le jouer à se nourrir et à se reposer, ajoutant une profondeur au RPG, toujours comme dans le premier épisode.Les graphismes, la vie du monde et les cinématiques sont également de meilleure qualité, rendant l'immersion excellente. Les reflets de lumière sont d'une beauté sans pareille, tandis que tout tourne à la perfection. Nous n'avons eu aucun crash ni chute de FPS, avec la configuration suivante malgré quelques difficultés à obtenir 120 FPS (avec tous les paramètres au maximum) :. Le titre est prometteur et devrait trouver son public assez rapidement, même s'il est loin d'être parfait. Nous sommes pas là pour évoquer ses qualités et ses défauts, que nous ferons dans le test, mais nous avons passé à bon moment, que ce soit avec le gameplay ou en visionnant les cinématiques. N'est-ce pas là le principal lorsque nous jouons à un jeu vidéo ?Tout n'est pas encore parfait, notamment au niveau de la VF qui est discutable chez certains PNJ ou personnages secondaires, tandis que certaines finitions peuvent laisser à désirer.