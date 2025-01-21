Kingdom Come: Deliverance 2 : Faut-il avoir terminé le premier jeu pour jouer à cette suite ?

Les joueurs et les joueuses, désirant parcourir Kingdom Come: Deliverance 2, se demandent s'il est nécessaire, voire obligatoire, d'avoir terminé le premier jeu avant de jouer au deuxième opus.
Comme vous le savez probablement déjà, Kingdom Come: Deliverance 2
est la suite de Kingdom Come: Deliverance, qui est sorti en février 2018. Sept ans plus tard, une suite arrive, reprenant l'histoire de Henry, protagoniste du premier épisode. Il est donc logique que certains se demandent s'il faut obligatoirement avoir joué, voire terminé le premier épisode, ou s'il est possible de jouer à Kingdom Come: Deliverance 2 sans avoir grande connaissance du jeu
.
Faut-il avoir joué au premier jeu avant de lancer Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Comme souvent quand il s'agit d'une suite, de grosses similitudes sont présentes. Néanmoins, le studio de développement, Warhorse Studios, n'est pas dupe et a réfléchi à cette problématique, d'autant plus que Kingdom Come: Deliverance 2 arrive sept ans plus tard
. Durant cette période, la majorité des joueurs ont pu oublier l'histoire et les mécaniques propres à la licence.C'est pourquoi Kingdom Come: Deliverance 2 peut être totalement joué par des personnes qui n'ont pas ou peu connu le premier épisode
. Il est évidemment préférable d'y avoir joué au moins quelques heures, dans le but de connaître l'univers et le pitch du jeu, toutefois cela n'est pas un frein. Pourquoi ? Parce que l'histoire contée dans le 1 a été conclue à la fin de celui-ci, et que les nouvelles péripéties de notre cher Henry sont intelligemment amenées au début du 2. Ainsi, vous ne serez pas perdu, bien que vous ne comprendrez peut-être pas toutes les subtilités si vous n'avez jamais lancé le premier
.
Et si jamais vous souhaitez prendre connaissance de l'histoire de Kingdom Come: Deliverance, vous pouvez facilement trouver des résumés sur YouTube, dans le but d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé, même si avec une durée de vie assez conséquente, le résumé peut être particulièrement long.
Une bonne idée de refaire le 1
Malgré tout, si vous avez le temps, rien ne vous empêche de jouer à Kingdom Come: Deliverance
pour vous imprégner de l'ambiance et du gameplay. L'histoire sera fraîche dans votre esprit, et vous pourrez encore mieux appréhender la suite. Sinon, les développeurs ont également publié une petite vidéo récaputilative.
Pour conclure, rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2 sort le 4 février 2025 sur PC (voir les configurations PC
), PS5 et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût :
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