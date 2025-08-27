Kingdom Come: Deliverance 2 : Le dernier DLC plongera dans la médecine médiévale avec Mysteria Ecclesiae

Warhorse Studios a confirmé que Mysteria Ecclesiae sera la troisième et dernière extension de Kingdom Come Deliverance 2. Attendu fin 2025, ce DLC ouvrira les portes du monastère de Sedletz et proposera un scénario centré sur la médecine, l'alchimie et une mystérieuse épidémie.
Après la sortie de Legacy of the Forge le 9 septembre
, où Henry pourra reconstruire la forge de son père et personnaliser sa demeure, Warhorse prépare déjà l'ultime chapitre de l'histoire de Kingdom Come: Deliverance 2
avec un contenu inédit nommé Mysteria Ecclesiae
.
Un monastère enfin ouvert aux joueurs
Jusqu'ici inaccessible dans la campagne de base, le monastère de Sedletz
sera au cœur de cette extension. Les joueurs y croiseront moines et érudits, et devront prendre part à des quêtes où médecine et alchimie
occuperont une place centrale. C'est en tout cas ce qu'a précisé Tobias Stolz-Zwilling, community manager de Warhorse Studios à nos confrères de PCGamesN
.
Ce sera beaucoup autour de la médecine, des maladies et de l'alchimie. En interne, nous plaisantons en disant que vous soignez une sorte de Covid médiéval.
Contrairement à certaines séquences cloîtrées du premier jeu, Henry ne sera pas enfermé dans l'enceinte du monastère. Le joueur pourra explorer librement et revenir à ses activités en dehors.
Une intrigue marquée par la maladie et la science médiévale
Avec ce DLC, Warhorse veut explorer la médecine médiévale
dans un contexte narratif inédit. Les quêtes mêleront enquête, gestion de maladies et expérimentations alchimiques. Le studio promet un contenu aussi riche que Legacy of the Forge, ce qui signifie des dizaines d'heures de jeu supplémentaires. Cette approche devrait séduire les amateurs de roleplay immersif, déjà conquis par l'attention aux détails historiques qui fait la réputation de la saga.
La conclusion de l'histoire d'Henry
Mysteria Ecclesiae sera officiellement le dernier DLC de Kingdom Come Deliverance 2
. Warhorse souhaite conclure l'arc narratif d'Henry et passer à de nouveaux projets RPG. Le studio se dit néanmoins attaché à la licence Kingdom Come et ne ferme pas la porte à un retour ultérieur de l'univers.
Nous voulons terminer l'histoire d'Henry avec ce DLC. Mais cela ne veut pas dire que la licence Kingdom Come est finie pour toujours.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une suite est évoquée, mais il faudra faire sans Henry, notre protagoniste bien aimé.
Avec Legacy of the Forge
en septembre puis Mysteria Ecclesiae
en fin d'année, Kingdom Come Deliverance 2 bouclera son cycle d'extensions plus rapidement que son prédécesseur
. Warhorse Studios se prépare déjà à explorer de nouveaux univers RPG immersifs, mais pour Henry, c'est bel et bien la dernière aventure.
Si vous venez de vous laisser séduire par Kingdom Come: Deliverance 2,
rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
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