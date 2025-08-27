Kingdom Come: Deliverance 2 : Le dernier DLC plongera dans la médecine médiévale avec Mysteria Ecclesiae

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 août 2025 à 14h57
Warhorse Studios a confirmé que Mysteria Ecclesiae sera la troisième et dernière extension de Kingdom Come Deliverance 2. Attendu fin 2025, ce DLC ouvrira les portes du monastère de Sedletz et proposera un scénario centré sur la médecine, l'alchimie et une mystérieuse épidémie.
Kingdom Come: Deliverance 2 : Le dernier DLC plongera dans la médecine médiévale avec Mysteria Ecclesiae
Après la sortie de Legacy of the Forge le 9 septembre, où Henry pourra reconstruire la forge de son père et personnaliser sa demeure, Warhorse prépare déjà l'ultime chapitre de l'histoire de Kingdom Come: Deliverance 2 avec un contenu inédit nommé Mysteria Ecclesiae.

Un monastère enfin ouvert aux joueurs

kcd2-dlc2-2
Jusqu'ici inaccessible dans la campagne de base, le monastère de Sedletz sera au cœur de cette extension. Les joueurs y croiseront moines et érudits, et devront prendre part à des quêtes où médecine et alchimie occuperont une place centrale. C'est en tout cas ce qu'a précisé Tobias Stolz-Zwilling, community manager de Warhorse Studios à nos confrères de PCGamesN.
Ce sera beaucoup autour de la médecine, des maladies et de l'alchimie. En interne, nous plaisantons en disant que vous soignez une sorte de Covid médiéval.
Contrairement à certaines séquences cloîtrées du premier jeu, Henry ne sera pas enfermé dans l'enceinte du monastère. Le joueur pourra explorer librement et revenir à ses activités en dehors.

Chargement du sondage...

0 votant

Une intrigue marquée par la maladie et la science médiévale

Avec ce DLC, Warhorse veut explorer la médecine médiévale dans un contexte narratif inédit. Les quêtes mêleront enquête, gestion de maladies et expérimentations alchimiques. Le studio promet un contenu aussi riche que Legacy of the Forge, ce qui signifie des dizaines d'heures de jeu supplémentaires. Cette approche devrait séduire les amateurs de roleplay immersif, déjà conquis par l'attention aux détails historiques qui fait la réputation de la saga.

Miniature vidéo

La conclusion de l'histoire d'Henry

Mysteria Ecclesiae sera officiellement le dernier DLC de Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse souhaite conclure l'arc narratif d'Henry et passer à de nouveaux projets RPG. Le studio se dit néanmoins attaché à la licence Kingdom Come et ne ferme pas la porte à un retour ultérieur de l'univers.
Nous voulons terminer l'histoire d'Henry avec ce DLC. Mais cela ne veut pas dire que la licence Kingdom Come est finie pour toujours.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une suite est évoquée, mais il faudra faire sans Henry, notre protagoniste bien aimé. 

kcd2-dlc2
Avec Legacy of the Forge en septembre puis Mysteria Ecclesiae en fin d'année, Kingdom Come Deliverance 2 bouclera son cycle d'extensions plus rapidement que son prédécesseur. Warhorse Studios se prépare déjà à explorer de nouveaux univers RPG immersifs, mais pour Henry, c'est bel et bien la dernière aventure.

Si vous venez de vous laisser séduire par Kingdom Come: Deliverance 2, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
  • PC
    • Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
    • Édition Gold → 27,39 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2
Kingdom 2 09 septembre 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2
Kingdom 2 20 août 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2

Roger Clark, qui est l'acteur principal de Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son avis plus que positif concernant Kingdom Come: Deliverance 2.
Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu
Kingdom 2 13 août 2026

Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu

Les fans de la franchise médiévale de Warhorse Studios peuvent se réjouir. Selon le dernier rapport financier d'Embracer Group, le prochain opus de Kingdom Come sortira bien plus tôt que prévu. Une excellente nouvelle qui s'accompagne de révélations sur d'autres licences phares comme Darksiders.

commentaire (0)