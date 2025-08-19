Kingdom Come Deliverance 2 annonce son deuxième DLC, Legacy of the Forge

L'histoire d'Henry va se prolonger par le biais d'un nouveau DLC qui a fait une petite apparition lors de la gamescom 2025.
Parmi les nombreuses annonces faites à l'occasion de l'Opening Night Live 2025, qui aura pu décevoir certaines personnes, le studio Warhorse Studios a fait un bref passage pour révéler que les aventures d'Henry, notre cher protagoniste, allaient continuer avec un DLC nommé Legacy of the Forge
.
Déjà un deuxième DLC pour KCD 2
Dans cette nouvelle aventure, qui rajoute un pan d'histoire déjà très conséquente, Henry retourne à Kuttenberg
et va tenter de retourner dans les traces de son père en devenant l'un des meilleurs forgerons.
Vous aurez l'occasion de d'agrandir votre forge et de l'agencer comme bon vous semble, tout en faisant connaissance avec d'anciens amis de votre père. De nouvelles quêtes seront évidemment introduites, en lien avec l'activité de forgeron.
Déjà une date
Cerise sur le gâteau avec une date de sortie pour ce deuxième DLC. Warhorse Studios annonce que Legacy of the Forge sortira le 9 septembre 2025
. Et vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre wishlist, pour ne pas le manquer. Si nous conservons le principe du premier DLC, il devrait être vendu 5,99 €, une somme plus abordable.
Si vous venez de vous laisser séduire par Kingdom Come: Deliverance 2,
rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
- PC
- Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
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