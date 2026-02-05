Kingdom Come: Deliverance 2 fête son premier anniversaire avec des chiffres absolument colossaux

Déjà un an que Kingdom Come: Deliverance 2 nous plonge dans la Bohême médiévale. Pour célébrer cet anniversaire, Warhorse Studios dévoile une infographie fascinante sur nos habitudes de jeu. Entre massacres alcoolisés et consommation industrielle de pommes, voici le bilan chiffré de nos aventures aux côtés d'Henry.
Cela fait exactement 366 jours que Kingdom Come: Deliverance 2
est sorti (le 4 février 2025), et pour marquer le coup, Warhorse s'adonne à une tradition bien connue des développeurs, partager des statistiques insolites sur la façon dont nous avons joué. L'infographie, peinte dans le style gothique médiéval caractéristique du RPG, s'ouvre sur un chiffre qui donne le vertige : notre cher Henry de Skalice a fauché 452,8 millions d'âmes, pour n'en épargner que 97,5 millions
. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que la population estimée de la Terre entière au XVe siècle
, l'époque où se déroule le jeu.
Un carnage sous l'emprise de l'alcool
Si le nombre total de victimes est impressionnant, c'est une statistique plus spécifique qui retient l'attention, le nombre d'ennemis tués en état d'ivresse
. Ce chiffre s'élève à 5,4 millions. Cela peut sembler surprenant au premier abord, mais il faut rappeler que le jeu propose une compétence dédiée à la boisson, complète avec 13 atouts distincts qui encouragent Henry à lever le coude.
Boire est en réalité l'une des compétences les plus utiles du jeu
. Être ivre peut rendre Henry meilleur combattant, voleur plus discret, joueur de dés plus chanceux, et même lui éviter de se briser les chevilles lors d'une mauvaise chute. Cependant, comme dans la vie, l'alcool dans KCD2 comporte des phases positives et négatives
puisque tous les bons bonus s'activent lorsqu'Henry est en train de boire, mais il finit par se retrouver avec une gueule de bois carabinée qui diminue considérablement ses statistiques.
C'est un système ingénieux qui pousse la mécanique de l'ivresse plus loin que la plupart des RPG. L'alcool étant l'une des denrées les moins chères et les plus abondantes du jeu, vous pouvez essentiellement augmenter vos statistiques gratuitement, à condition de gérer les effets secondaires vacillants.
Des kilomètres parcourus et des pommes croquées
Au-delà de la violence, Warhorse a également révélé des données plus légères. Les joueurs ont effectué collectivement 1,6 milliard de parades parfaites, prouvant que le système de combat exigeant a fini par être maîtrisé par la communauté. En termes d'exploration, 667 millions de miles (environ un milliard de kilomètres) ont été parcourus à travers la Bohême, soit environ 25 fois la circonférence de la Terre. Côté gastronomie, ou plutôt survie, ce sont 48,8 millions de pommes qui ont été consommées pour garder Henry en forme.
Ces statistiques témoignent de l'immense succès et de l'engagement des joueurs envers cette suite tant attendue, qui a vendu des millions d'exemplaires. Maintenant que les DLC sont sortis, il semblerait que plus aucun contenu n'arrive sur le jeu. Le studio est d'ailleurs concentré sur un nouveau projet
.
Si vous venez de vous laisser séduire par Kingdom Come: Deliverance 2,
rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
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