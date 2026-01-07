Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance 2) travaille sur un projet mystérieux sous Unreal Engine

Alors que Kingdom Come: Deliverance 2 a marqué l'année 2025 par sa maîtrise du CryEngine, Warhorse Studios semble préparer un virage technologique majeur. Plusieurs indices et offres d'emploi pointent vers le développement d'un nouveau projet secret utilisant l'Unreal Engine.
Kingdom Come: Deliverance 2
s'est imposé comme l'une des expériences les plus marquantes de 2025, prouvant que le CryEngine avait encore de beaux jours devant lui lorsqu'il est maîtrisé par des mains expertes. Le titre a brillé par son optimisation et sa fidélité visuelle, faisant honneur à la réputation du studio tchèque Warhorse Studios. Pourtant, malgré cette réussite technique indéniable, il semblerait que les développeurs soient prêts à tourner la page de cette technologie historique pour se tourner vers l'un des moteurs les plus populaires du marché, l'Unreal Engine
.
Des indices concrets dans les recrutements
Les rumeurs ne sortent pas de nulle part et s'appuient sur des éléments tangibles découverts récemment. Depuis plusieurs mois, Warhorse Studios a publié quatre offres d'emploi qui laissent peu de place au doute quant à leurs intentions futures
. L'une des annonces les plus révélatrices concerne un poste d'animateur technique senior
. Les prérequis sont explicites : le candidat doit impérativement posséder une expérience significative avec les « blueprints d'animation, les machines à états et les animations basées sur la physique dans l'Unreal Engine
». Une autre offre, ciblant un ingénieur DevOps
, mentionne la connaissance de l'Unreal Engine Horde comme un atout considérable
.
Ces détails techniques pourraient sembler anodins pour le grand public, mais ils signalent un changement d'infrastructure profond au sein du studio. Passer d'un moteur propriétaire complexe comme le CryEngine à l'écosystème d'Epic Games ne se fait pas par hasard et demande une restructuration des pipelines de production.
La confirmation venue de l'intérieur
Si les offres d'emploi permettent de spéculer, une intervention directe d'un membre clé du studio vient quasiment sceller l'affaire. Sur le forum spécialisé tech-artists.org
, un utilisateur du nom de Knedlo a posté une demande explicite en décembre 2024, cherchant des programmeurs et artistes techniques. Son message ne laisse aucune ambiguïté et explique rechercher « des profils pour notre prochain projet UE [Unreal Engine].
»
En consultant le profil de cet utilisateur, on découvre qu'il s'agit de Jakub Holík, qui n'est autre que le responsable des opérations techniques chez Warhorse. Cette déclaration publique confirme que le studio a d'ores et déjà lancé la pré-production ou le développement actif d'un titre ne tournant pas sous CryEngine.
Une suite ou une nouvelle licence ?
La grande question qui agite désormais la communauté concerne la nature de ce projet. S'agit-il de Kingdom Come: Deliverance 3 ?
C'est une possibilité, bien que le changement de moteur en cours de route pour une trilogie soit un pari risqué, même si cela reste fréquent dans l'industrie, comme l'a démontré CD Projekt Red avec The Witcher. Cependant, il est tout aussi plausible que Warhorse travaille sur deux projets en parallèle
: une suite directe conservant les acquis du CryEngine, et une nouvelle licence sous Unreal.
Réponse d'ici quelques mois, quand le studio aura décidé de nous en dire plus.
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