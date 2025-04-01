Tatouages inZOI : Comment se faire tatouer ?

De plus en plus de personnes se font tatouer, et il est normal que les joueurs d'inZOI souhaitent en avoir, pour que leur personnage se démarque. Nous vous expliquons donc comment vous faire tatouer dans le jeu de simulation de vie.

Comment ajouter un tatouage à votre Zoi ?

Allez dans « Visage »

Sélectionnez ensuite l'option « Traits du visage »

» Allez dans « Maquillage du visage », vous y trouverez tous les tatouages pour le moment disponibles

Choisissez le tatouage souhaité pour le visage ou le cou. Actuellement, vous pouvez uniquement personnaliser leur couleur.





Évolution des tatouages dans inZOI : à quoi s'attendre prochainement ?

Des tatouages sur tout le corps, offrant plus de liberté dans la personnalisation.

Une interface distincte, qui ne sera plus associée à la catégorie « Peinture faciale ».

Des tatouages générés par intelligence artificielle, permettant de reproduire fidèlement vos propres motifs, idéal si vous souhaitez que votre Zoi vous ressemble davantage.

En attendant, d'autres options de personnalisation disponibles

pousse la simulation à son paroxysme et les joueurs sont assez libres, et peuvent faire presque ce qu'ils veulent. Y compris se tatouer pour se démarquer et faire apparaître sur leur peau quelques signes ou dessins.Pour le moment, la fonctionnalité des tatouages n'est pas encore poussée dans inZOI, mais vous allez tout de même pouvoir vous faire quelques tatouages. Voici comment donner rapidementdisponibles en jeu.Pour le moment, les options dedansse trouvent exclusivement dans le menu de personnalisation de votre personnage, que ce soit à la création initiale ou en modifiant son apparence durant le jeu.Pour cela, cliquez sur votre personnage et faites « Se changer » puis « Changer de style ». Ensuite, suivez ces petites étapes :À l'heure actuelle, les tatouages disponibles sont limités au visage et au cou, avec des motifs allant du classique cœur sous les yeux à des designs plus excentriques comme les imprimés léopard. Vous ne pouvez malheureusement pas faire de tatouages sur les bras, les jambes ou le torse actuellement.Selon la feuille de route officielle d', une extension importante des possibilités de tatouage est prévue pour août 2025. Cette mise à jour introduira notamment :Ce guide sera mis à jour dès la sortie de ces nouvelles fonctionnalités.Si vous recherchez d'autres formes deen attendant davantage d'options de tatouage, sachez que des piercings limités sont également disponibles via le même menu « Accessoires » de création de personnage. Si vous avez besoin d'aide, plusieurs guides vous sont proposés :