inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2026 à 16h33
Considéré comme le grand rival des Sims, inZOI traverse une phase d'accès anticipé compliquée. Son créateur, Hyungjun Kim, avoue publiquement ses regrets face à l'ampleur de la tâche et s'excuse auprès des joueurs qui font office de testeurs payants pour un titre encore loin d'être abouti.
inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu
L'ambition démesurée finit parfois par rattraper la réalité du développement. inZOI, le simulateur de vie développé par Krafton qui promettait de bousculer le monopole historique d'Electronic Arts, fait face à un mur. Lors d'une récente entrevue, Hyungjun Kim, le directeur du studio, s'est livré à des confessions étonnamment honnêtes sur les difficultés rencontrées par son équipe. Malgré ses vingt-neuf années d'expérience dans l'industrie vidéoludique, le dirigeant admet que concevoir un tel titre s'est révélé bien plus complexe que prévu.

Un défi technique colossal et une ambition trop élevée

Le constat est amer pour le vétéran de l'industrie. La volonté de créer un monde ouvert riche et détaillé s'est heurtée à des obstacles techniques majeurs.
La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que Les Sims dominent depuis trois décennies, et je crois avoir compris pourquoi. Les Sims 3 était un monde ouvert, et Les Sims 4 est passé à un système basé sur des temps de chargement. Je comprends pourquoi ils ont fait cela. C'est vraiment difficile. Il n'y a peut-être aucune autre équipe qui tentera de faire un simulateur de vie en monde ouvert.
Cette prise de conscience tardive explique en grande partie l'état actuel du titre. Hyungjun Kim confie même que s'il pouvait remonter le temps, il hésiterait probablement avant de se lancer à nouveau dans un tel projet. Les ambitions initiales étaient tout simplement trop élevées pour être concrétisées sans heurts.

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Le malaise de l'accès anticipé

Pour tenter de limiter la casse, le studio avait d'abord proposé une version de démonstration afin d'éviter que les joueurs ne fassent un achat regrettable. Malgré cela, le lancement en accès anticipé a mis en lumière de nombreuses lacunes. Bien que le jeu ait franchi le cap du million d'exemplaires vendus lors de sa première semaine d'exploitation, le nombre de joueurs connectés simultanément sur Steam a connu une chute vertigineuse.

Face à cette situation, le directeur du studio exprime un certain malaise quant au modèle économique choisi. « La raison pour laquelle nous avons dû recourir à l'accès anticipé est que nous ne pouvions pas voir les résultats par nous-mêmes. Nous n'avions donc pas d'autre choix. Les utilisateurs testent le jeu en notre nom, alors je me sens toujours désolé pour eux. »

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Si cette déclaration peut surprendre par sa candeur, elle rappelle néanmoins la nature même de l'accès anticipé, où la communauté finance le développement tout en essuyant les plâtres des premières versions instables.

inZOI n'est pas abandonné par ses équipes pour autant, étant donné que de nombreuses choses sont en développement. Mais celui qui était considéré comme le rival des Sims doit peut-être revoir ses ambitions à la baisse, et voir à plus long terme, en séduisant son public au fil des mises à jour et améliorations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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