inZOI sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One ou Series)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 13 août 2025 à 10h38
De nombreux joueurs se demandent si inZOI, la simulation de vie, va sortir sur les consoles comme la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series. Nous vous apportons une réponse.
inZOI sortira-t-il sur consoles (PS4, PS5, Xbox One ou Series)
Qualifié par la communauté de concurrent des Sims, bien que KRAFTON, en charge de son développement, refuse de se voir comme tel. Il n'en reste pas moins que inZOI est très attendu, puisqu'il pourrait offrir une expérience bien plus poussée que les Sims, notamment parce qu'il arrive dix ans après, et qu'il est développé par un studio qui a les moyens d'investir.

En se voulant réaliste et en laissant une grande liberté aux joueurs, inZOI devrait très vite séduire de nombreux joueurs. Mais parmi eux, certains ne pourront pas y jouer, celles et ceux évoluant sur consoles. C'est pourquoi nous vous disons tout sur la sortie de inZOI sur PS5 et Xbox Series, voire la PS4 et la Xbox One

Une sortie de inZOI sur PlayStation 5 ou Xbox Series ?

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Pour le moment, seule la version PS5 a été confirmée par KRAFTON. Elle arrivera durant la première partie de l'année sur la console de Sony, avec des commandes pensées pour être jouées à la manette. Pour le reste, les joueurs auront accès au même contenu, si ce n'est que la version PS5 sera entièrement optimisée pour ce support.

Pas de sortie Xbox Series pour le moment

Malheureusement, la version Xbox Series est « considérée » par KRAFTON, mais pas encore officielle. Il existe une chance qu'elle voit le jour, mais rien n'est certain à l'heure où ces lignes sont écrites. 

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Néanmoins, KRAFTON n'a pas fermé la porte à un portage de inZOI sur Xbox Series, que ce soit sur en même temps que la PS5 ou plus tard. Rappelons que lors de la sortie, sur Discord, dans une FAQ, l'un des développeurs a expliqué que si le jeu était actuellement prévu sur PC, « il devrait être disponible sur les consoles comme la PS5 et la Xbox Series plus tard ». L'espoir est donc permis.

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L'espoir est donc permis pour voir arriver inZOI sur PS5 et Xbox Series d'ici quelques mois, peut-être au début de l'année 2026.

Et sur PS4 et Xbox One ?

Malheureusement, sur PS4 et Xbox One, il est quasiment impossible de voir débarquer la simulation de vie. Les consoles étant assez anciennes et les demandes techniques de inZOI assez gourmandes, il y a de grandes chances pour qu'il ne puisse pas tourner convenablement. 

inZOI est donc destiné dans un premier temps au PC, via Steam, puis arrivera durant la premières moitié de l'année sur PS5 et peut-être dans la foulée sur Xbox Series. Rappelons qu'il ne sera multijoueur.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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