InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen

Le monopole des Sims 4 pourrait bien vaciller. InZOI, le concurrent sud-coréen au photoréalisme bluffant, vient de confirmer le développement d'une fonctionnalité majeure réclamée depuis des décennies par les amateurs du genre. Une annonce surprenante, validée par une figure politique inattendue.
Depuis sa sortie en accès anticipé au début de l'année, inZOI s'est positionné comme le rival le plus sérieux de la franchise d'Electronic Arts
, proposant une alternative visuellement époustouflante et moins caricaturale. Pourtant, il manquait encore un atout majeur pour véritablement se distinguer et fidéliser sa communauté sur le long terme. C'est désormais chose faite : le studio travaille activement sur l'intégration du multijoueur
, une promesse qui pourrait redéfinir les codes de la simulation de vie.
Une confirmation officielle et une anecdote surprenante
C'est au cours d'une interview accordée à NewsNation
que Hyungjun Kim, le directeur du jeu plus connu sous le pseudonyme de Kjun, a lâché cette bombe médiatique. Il a affirmé sans détour que « InZOI développe effectivement un aspect multijoueur pour le jeu
». Si cette déclaration ne garantit pas une date de sortie immédiate, elle prouve que le projet a dépassé le stade de la simple réflexion conceptuelle
.
L'histoire derrière cette décision est pour le moins inhabituelle. Kjun a révélé que cette orientation a été encouragée par une visite de prestige : celle du président de la Corée du Sud en personne
. Lors de son passage dans les locaux du studio, le chef d'État aurait souligné que le multijoueur constituerait un ajout pertinent pour le titre
. Il est rare que des décisions de game design soient influencées par des figures politiques, mais cela témoigne de l'importance stratégique du projet pour l'industrie culturelle sud-coréenne.
À quoi ressemblera ce monde partagé ?
Pour l'heure, le mystère reste entier quant à la forme que prendra cette expérience en ligne, mais les spéculations vont bon train. S'agira-t-il d'une ville persistante massivement multijoueur, de simples mini-jeux coopératifs, ou d'un système d'invitation restreint similaire à ce que propose Animal Crossing ?
Les possibilités sont infinies et pourraient combler le vide laissé par Les Sims 4
, qui reste une expérience désespérément solitaire malgré les rumeurs concernant le futur Projet Rene.
Cependant, tout n'est pas rose au pays de la simulation de vie. Krafton, l'éditeur du jeu, a récemment affiché son ambition de devenir une entreprise « AI-first ». Bien que l'intelligence artificielle générative soit déjà présente dans InZOI, une emphase trop marquée sur ces technologies pourrait diviser la communauté. Kjun lui-même ne cache pas ses appréhensions :
J'ai quelques inquiétudes à l'idée de déployer de nouveaux développements sans perturber les mondes que les joueurs ont créés. Je suis nerveux de voir si les joueurs d'InZOI accepteront ces changements ou non.
Cette prise de risque apparaît néanmoins cruciale. Après un lancement explosif, la popularité d'InZOI a connu une baisse significative,
peinant à maintenir une base de joueurs active comparable à celle du géant américain. En offrant une expérience sociale inédite, Krafton espère non seulement reconquérir son audience, mais aussi attirer les vétérans de la simulation de vie frustrés par l'immobilisme de la concurrence
.
Actuellement disponible sur PC, via Steam, inZOI arrivera sur PS5 en 2026
.
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