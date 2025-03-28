inZOI : Comment avoir un travail pour gagner de l'argent ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2025 à 12h41
Il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent dans inZOI, et le travail y fait bien évidemment partie. Voici comment obtenir votre premier job.
inZOI : Comment avoir un travail pour gagner de l'argent ?
inZOI est un jeu de simulation de vie, à la manière des Sims. Pour pouvoir perdurer et continuer à profiter de la vie, il faudra évidemment travailler pour avoir de l'argent, des Miaous, et pouvoir ensuite acheter ce qui vous fait envie.

Cependant, il peut être assez difficile de savoir comment avoir son premier travail dans inZOI, et comment faire pour postuler ou être recruté. C'est pourquoi nous vous disons tout. 

Comment avoir un travail dans inZOI ?

Bien que cela ne soit pas évident d'avoir son premier travail lorsque nous ne savons pas comment faire, il est en réalité assez simple de pouvoir postuler. Dans un premier temps, il va falloir sortir son téléphone, en cliquant sur l'image du smartphone sur l'interface, ou en appuyant sur la touche P par défaut.

Lorsque vous êtes sur votre téléphone, effectuez les étapes suivantes :
  • Allez dans le menu « Carrière ».
  • Choisissez le domaine d'activité dans lequel vous souhaitez travailler, et le temps (temps plein, temps partiel...).
  • Envoyez ensuite votre candidature. Vous aurez une réponse assez vite, vous indiquant si vous pouvez travailler ou non.
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Si vous êtes pris, vous pourrez commencer le jour même si l'heure n'est pas trop avancée, ou le lendemain. Il faudra ensuite bien faire son travail, pour gagner de l'argent et ainsi profiter de la vie plus tard.

Les différents métiers d'inZOI

Vous retrouverez un large panel de métier possibles, quelle que soit la ville que vous avez choisie.
  • Travailler dans un magasin de mobilier (Bliss Bay)
  • Travailler dans un parc d'attractions (Bliss Bay)
  • Coach sportif (Bliss Bay)
  • Travailler dans un bureau (Bliss Bay)
  • Pompier (Dowon)
  • Travailler dans le divertissement (Dowon)
  • Devenir un joueur esport (Dowon)
  • Être avocat
  • Devenir développeur 
  • Devenir professeur
  • Devenir militaire
  • Devenir un gangster/voyou
  • Travailler dans un magasin
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D'autres métiers arriveront par la suite, tandis que vous pouvez aussi vous professionnaliser vous-même en travaillant sur votre ordinateur, et potentiellement vendre certaines de vos créations.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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