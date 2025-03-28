Romance inZOI : Comment se mettre en couple, avoir des relations sexuelles, se marier et plus encore

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2025 à 18h19
La romance est assez complexe dans inZOI. C'est pourquoi nous vous expliquons comment se mettre en couple, avoir des enfants, se marier et d'autres aspects dans le jeu de simulation de vie.
Romance inZOI : Comment se mettre en couple, avoir des relations sexuelles, se marier et plus encore

Débuter une romance dans InZOI : comprendre les bases

Dans InZOI, vivre en couple ou démarrer une romance passionnée est essentiel pour profiter pleinement de l'expérience. Chaque relation est unique et évolue selon les interactions entre les Zois. Que vous cherchiez simplement à flirter ou à construire une relation sérieuse, voici comment démarrer votre aventure amoureuse.

Premiers pas vers l'amour : discuter et flirter

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Pour commencer une romance, votre Zoi devra d'abord échanger avec d'autres personnages afin d'identifier un potentiel partenaire compatible. Lors de ces discussions, renseignez-vous sur leurs préférences, leur statut matrimonial ou encore leur orientation amoureuse via l'onglet des interactions. Voici quelques étapes clés pour bien débuter :
  • Utilisez régulièrement les interactions « romances » pour augmenter le niveau d'affection entre deux Zois.
  • Lorsque la relation progresse suffisamment, les Zois développent un « crush réciproque », ce qui facilite les interactions plus intimes comme les baisers et les câlins.
  • Invitez votre partenaire potentiel à un rendez-vous amoureux pour accélérer la progression de votre relation. Ces rendez-vous sont simples à organiser : choisissez simplement un lieu, invitez votre partenaire et profitez du moment pour renforcer vos liens avec d'autres actions romantiques.
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Construire un couple stable : devenir officiellement partenaires

Quand l'affection entre vos Zois atteint un niveau élevé, vous pourrez envisager une relation officielle. Cela passe par une discussion sincère où l'un des personnages doit avouer ses sentiments à l'autre. Si cette déclaration est acceptée, vos Zois deviennent officiellement en couple, étape importante avant d'envisager l'engagement ou la fondation d'une famille. L'option pour vous marier peut très vite arriver, si vous forcer les discussions romantiques.

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Vous pouvez toutefois revenir en arrière ou opter pour une relation plus tumultueuse, mais votre partenaire pourrait ne pas apprécier cette décision.

Comment demander la main de votre partenaire

Après avoir solidement établi votre relation de couple, vous pouvez envisager l'étape supérieure : les fiançailles. Voici les étapes clés pour réussir votre demande en mariage dans InZOI :
  • Assurez-vous que votre relation ait atteint le niveau « grand amour », facilitant ainsi l'acceptation de votre demande en mariage.
  • Une fois la demande acceptée, vous êtes officiellement fiancés. Prenez votre temps pour planifier la cérémonie, car rien ne presse.
  • Lors de l'organisation du mariage, choisissez une date, un lieu et les invités qui assisteront à la cérémonie. Vérifiez bien votre liste d'invités avant de valider.
  • Personnalisez si vous le souhaitez votre lieu de cérémonie avec différentes décorations pour un mariage mémorable.
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Le jour du mariage, n'oubliez pas d'habiller vos Zois de manière appropriée afin d'immortaliser ce moment spécial avec de belles photos entourées de proches. Ces photos permettront de créer de beaux souvenirs qui feront plaisir à votre personnage plus tard.

Sexualité dans InZOI : Comment passer à l'étape suivante dans votre couple

La sexualité tient une place centrale dans la vie de couple dans InZOI. Une fois que vous aurez atteint le stade « amoureux », une option spéciale apparaîtra pour créer une ambiance romantique devant le lit. Cela permet à vos Zois d'avoir une relation sexuelle, renforçant davantage leurs liens affectifs. 

Avoir des enfants dans InZOI

Après le mariage, vos Zois pourront envisager d'avoir un enfant. Pour cela, il suffira d'avoir une discussion spécifique entre les personnages concernant leur désir d'agrandir la famille. Cette décision approfondit encore davantage l'expérience de jeu, permettant à votre couple de franchir une nouvelle étape dans leur vie commune.

Gestion de la jalousie et des ruptures dans InZOI

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Les relations amoureuses dans InZOI connaissent actuellement peu de contraintes concernant la jalousie, mais certains comportements peuvent tout de même générer des tensions :
  • Votre partenaire réagira mal s'il vous surprend en train d'embrasser quelqu'un d'autre, entraînant une certaine jalousie.
  • À l'inverse, flirter ou avoir des rapports sexuels avec d'autres personnages ne déclenche actuellement pas de réactions jalouses marquées. Cependant, ce point évoluera certainement au fil des mises à jour puisque inZOI est en accès anticipé.
  • Si votre relation devient insatisfaisante, vous pouvez demander le divorce à tout moment.
Voilà, vous savez tout au sujet de la romance dans inZOI. Vous pouvez également retrouver d'autres guides, comme sur les codes de triche ou comment avoir son premier travail.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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