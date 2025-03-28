inZOI : Les codes de triche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 mars 2025 à 16h20
Retrouvez tous les codes de triche dans inZOI, notamment pour avoir de l'argent infini ou encore le sauvetage de votre personnage.
inZOI : Les codes de triche
inZOI est un simulateur de vie. Il n'est donc pas étonnant de savoir que les développeurs ont intégré une sorte de codes de triche, permettant de se faciliter la partie, selon la situation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement pour vous amuser. 

Un semblant de codes de triche est bien disponible dans inZOI, et nous vous disons tout ce qu'il y a à savoir à son sujet.

La triche dans inZOI

Actuellement, il existe trois moyens de « tricher » dans inZOI, pour avoir de l'argent, pour sauver votre personnage, et pour construire plus facilement.

Code de triche de l'argent

Pour le moment, la triche pour avoir de l'argent dans inZOI ne se fait pas sous la forme d'un code. Il suffit de se rendre dans le livre guide/tutoriel, qui se trouve sur le barre en bas à droite de l'écran.

Ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir de l'argent (triche) » et votre compte sera immédiatement crédité de 100 000 Miaous, la monnaie du jeu. De quoi bien vous aider si vous avez des projets coûteux. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Sinon, si vous souhaitez gagner de l'argent légalement, voici un guide sur comment avoir plein d'argent dans inZOI.

argent-inzoi

Le sauvetage d'urgence

Juste en dessous de ce bouton, vous verrez « Secours d'urgence », en rouge. 

secours-inzoi-cheat
Celui-ci vous permettra de vous sortir d'une situation où votre personnage est coincé par exemple, à cause d'un bug.

Déplacements d'objets

Celles et ceux qui aiment tout construire seront ravis de cette petite triche, puisqu'elle permet de pouvoir façonner la maison de vos rêves, sans vous soucier des contraintes du système de grille qui peut parfois vous limiter.

Les codes de triche inZOI

Actuellement, il n'existe en soit aucun code de triche inZOI, et c'est d'ailleurs pour cela que la triche de l'argent se passe de cette manière.

roadmap-inzoi
Mais les développeurs ont déjà indiqué, dans la feuille de route, que des cheat codes seront intégrés plus tard, en mai normalement, pour donner quelques avantages en jeu. Accélérer le temps, la grossesse, se téléporter, avoir une maison, une voiture... Bref, les possibilités seront bien plus nombreuses lorsque les codes de triche d'inZOI seront activés pour de bon.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027
inZOI 06 juillet 2026

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027

L'un des concurrents des Sims, inZOI, va faire patienter les joueurs PlayStation encore un long moment. Krafton annonce un report de la version PS5 à 2027 pour repenser totalement l'interface et offrir une expérience console irréprochable, loin des errements de l'accès anticipé sur PC.
inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu
inZOI 31 mars 2026

inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu

Considéré comme le grand rival des Sims, inZOI traverse une phase d'accès anticipé compliquée. Son créateur, Hyungjun Kim, avoue publiquement ses regrets face à l'ampleur de la tâche et s'excuse auprès des joueurs qui font office de testeurs payants pour un titre encore loin d'être abouti.
InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen
inZOI 21 novembre 2025

InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen

Le monopole des Sims 4 pourrait bien vaciller. InZOI, le concurrent sud-coréen au photoréalisme bluffant, vient de confirmer le développement d'une fonctionnalité majeure réclamée depuis des décennies par les amateurs du genre. Une annonce surprenante, validée par une figure politique inattendue.

commentaire (0)