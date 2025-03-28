inZOI : Les codes de triche

Retrouvez tous les codes de triche dans inZOI, notamment pour avoir de l'argent infini ou encore le sauvetage de votre personnage.
inZOI
est un simulateur de vie. Il n'est donc pas étonnant de savoir que les développeurs ont intégré une sorte de codes de triche,
permettant de se faciliter la partie, selon la situation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement pour vous amuser.
Un semblant de codes de triche est bien disponible dans inZOI
, et nous vous disons tout ce qu'il y a à savoir à son sujet.
La triche dans inZOI
Actuellement, il existe trois moyens de « tricher » dans inZOI
, pour avoir de l'argent, pour sauver votre personnage, et pour construire plus facilement.
Code de triche de l'argent
Pour le moment, la triche pour avoir de l'argent dans inZOI ne se fait pas sous la forme d'un code
. Il suffit de se rendre dans le livre guide/tutoriel, qui se trouve sur le barre en bas à droite de l'écran.
Ici, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Obtenir de l'argent (triche)
» et votre compte sera immédiatement crédité de 100 000 Miaous, la monnaie du jeu. De quoi bien vous aider si vous avez des projets coûteux. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Sinon, si vous souhaitez gagner de l'argent légalement, voici un guide sur comment avoir plein d'argent dans inZOI
.
Le sauvetage d'urgence
Juste en dessous de ce bouton, vous verrez « Secours d'urgence », en rouge.
Celui-ci vous permettra de vous sortir d'une situation où votre personnage est coincé par exemple, à cause d'un bug.
Déplacements d'objets
Celles et ceux qui aiment tout construire seront ravis de cette petite triche, puisqu'elle permet de pouvoir façonner la maison de vos rêves, sans vous soucier des contraintes du système de grille qui peut parfois vous limiter.
Les codes de triche inZOI
Actuellement, il n'existe en soit aucun code de triche inZOI
, et c'est d'ailleurs pour cela que la triche de l'argent se passe de cette manière.
Mais les développeurs ont déjà indiqué, dans la feuille de route, que des cheat codes
seront intégrés plus tard, en mai normalement, pour donner quelques avantages en jeu. Accélérer le temps, la grossesse, se téléporter, avoir une maison, une voiture... Bref, les possibilités seront bien plus nombreuses lorsque les codes de triche d'inZOI
seront activés pour de bon.
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