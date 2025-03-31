Avoir un bébé dans inZOI : Comment devenir parent ?

Voici tout ce que vous devez savoir pour avoir un bébé dans inZOI et fonder votre propre famille.
Comment avoir un bébé dans inZOI
Ce qu'il faut savoir avant de commencer
Dans inZOI
, avoir un bébé
est une étape clé pour profiter du gameplay générationnel. Cependant, contrairement à la vie réelle, tomber enceinte et accueillir un nouveau-né dans le jeu nécessite de suivre des étapes précises.
Avant toute chose, il faut comprendre qu'une grossesse dans inZOI n'arrivera jamais par accident
. Peu importe combien de fois vos Zois auront des rapports sexuels, aucun bébé
n'apparaîtra sans que vous n'ayez spécifiquement décidé d'en avoir un.
Conditions requises pour avoir un bébé dans inZOI
Pour que votre Zoi puisse envisager la parentalité, certaines conditions doivent être remplies :
- Seules les Zois femmes peuvent actuellement tomber enceintes. Il n'existe pas encore de solutions alternatives comme l'adoption ou la gestation pour autrui, mais ces options pourraient arriver dans de futures mises à jour.
- Vos Zois doivent obligatoirement être mariés et vivre sous le même toit avant d'essayer d'avoir un bébé.
Si vous avez besoin d'aide pour trouver l'amour et vous marier dans le jeu, n'hésitez pas à consulter notre guide complet sur la romance dans inZOI
.
Étapes à suivre pour tomber enceinte dans inZOI
Une fois votre couple installé, voici comment procéder concrètement pour avoir un bébé
:
- Ouvrez le menu de dialogue romantique avec votre partenaire, puis sélectionnez l'option « Proposer d'avoir un bébé ».
- Si votre partenaire accepte, cela déclenchera automatiquement une scène intime entre vos Zois. Attention, cette action ne garantit pas immédiatement une grossesse.
- Après avoir terminé l'acte, vous pourrez faire passer un test de grossesse à votre Zoi. Si le test est négatif, vous pourrez simplement retenter l'expérience autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que votre Zoi tombe enceinte.
Grossesse et accouchement dans inZOI
Une fois votre Zoi enceinte, voici ce que vous devez savoir sur la suite des événements :
- La grossesse dure trois jours complets dans le jeu.
- Votre Zoi enceinte peut ressentir des effets secondaires comme des sautes d'humeur ou des nausées. Ces symptômes restent toutefois sans grande incidence sur votre expérience de jeu, même si vous pouvez faire vomir votre Zoi aux toilettes lorsqu'elle se sent malade.
- Quand le moment de l'accouchement arrive, un petit point d'exclamation apparaît sur le portrait de votre personnage, situé en bas de l'écran. Cliquez dessus pour déclencher la naissance.
- Après une courte cinématique où votre Zoi apparaît dans un lit d'hôpital tenant son nouveau-né, vous reviendrez immédiatement à votre partie avec le bébé installé dans un berceau à proximité.
- Vous devrez alors donner un prénom à votre enfant, avant de débuter votre aventure de parent virtuel dans le monde d'inZOI.
Voilà, vous avez désormais toutes les clés en main pour avoir facilement un bébé dans inZOI
. Suivez attentivement chaque étape et découvrez la richesse du gameplay générationnel offert par le jeu, tout en vivant pleinement votre nouvelle vie de parent virtuel.
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