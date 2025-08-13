inZOI arrive sur PS5, une version Xbox à l'étude

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2025 à 10h31
Krafton a confirmé que inZOI, son jeu de simulation de vie concurrent direct des Sims, sortira sur PS5 dans la première moitié de 2026, avec une version Xbox toujours en réflexion.
inZOI arrive sur PS5, une version Xbox à l'étude
Sorti en mars 2025 sur PC, inZOI s'est rapidement imposé comme l'alternative la plus sérieuse à la licence des Sims. Malgré quelques ajustements nécessaires après son lancement, le titre s'est forgé une solide communauté grâce à ses possibilités de personnalisation et sa gestion poussée de la vie virtuelle. Celle-ci attend maintenant plus de contenu pour pouvoir faire preuve de créativité, mais la base solide permet à Krafton d'être optimise pour l'avenir. À tel point que la version PS5 est déjà officielle.

Un portage optimisé pour la PS5

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Dans son communiqué officiel, Krafton indique que la version PS5 sera « entièrement optimisée pour console » et proposera la même expérience de jeu et les mêmes fonctionnalités que sur PC. Sa sortie est programmée pour le début de l'année 2026, sans plus de détails. Les commandes seront repensées afin d'offrir un gameplay fluide et intuitif à la manette. Le tweet de confirmation précise que « l'équipe travaille dur pour offrir la meilleure expérience possible ».

La date exacte de sortie sur PS5 sera dévoilée ultérieurement. Krafton pourrait profiter d'un événement majeur, comme les Game Awards en décembre, pour officialiser cette information. 

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Pour ce qui est de la version Xbox, elle n'a pas encore été officialisée, mais Krafton indique toujours dans le communiqué qu'une « sortie sur Xbox est aussi considérée, mais pas encore confirmée ». Cela dépendra de plusieurs facteurs, mais le portage est en bonne voie. Côté Nintendo Switch 2, aucun mot n'a été fait. 

Des nouveautés en parallèle

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Rappelons qu'il y a quelques jours, le studio a également annoncé que le premier DLC arrivera très vite, le 20 août pour être plus précis. Il sera totalement gratuit et implantera, notamment, une nouvelle île et bien d'autres choses. inZOI sera aussi compatible avec les Mac à ce moment

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inZOI, qui est comparé aux Sims, offre néanmoins des possibilités différentes et une expérience originale. Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam pour la somme de 39,99 €, il arrivera donc durant le premier semestre 2026 sur PS5.
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